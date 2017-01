Estos son los trámites necesarios para comprar o vender un coche entre particulares

El mercado de Vehículos de ocasión en España se encuentra en plena fase de crecimiento tras recuperar los niveles previos a la crisis, registrando un ascenso desde 2010 del 18,7% hasta 1.786.052 operaciones de compraventa de vehículos en 2015.

A pesar de las cifras positivas, en España el ratio entre Vehículo Nuevo y Vehículo de Ocasion se situó en 2015 en 1,8 unidades, mientras que en Francia e Italia rondó las tres a una y en Reino Unido superó las 3,5 a una.

Los trámites a la hora de cambiar la titularidad del vehículo si se ha realizado una operación de compra-venta entre particulares pueden resultar engorrosos, y en ocasiones caros.

Según la Dirección General de Tráfico, si has vendido o has comprado un vehículo ya matriculado, recuerda que debes efectuar el cambio de titularidad del vehículo en el Registro de la Dirección General de Tráfico.

Si se trata de una venta, recuerda que nunca debes de entregar el coche sin tener en tus manos el contrato original de compraventa (si es entre particulares) o factura (si lo entregas a un compraventa) y una fotocopia del documento de identidad en España del comprador (DNI/Tarjeta de Residencia, si son personas físicas, o CIF, si son empresas). Si la operación se realiza a través de una empresa de «compraventa» , deberá constar el CIF en la factura. Es importante indicar en el contrato la hora y minutos en que entregas el vehículo: recuerda que las multas de los radares fijos y por no haber pasado la ITV te seguirán llegando en tanto no se produzca en el Registro de Vehículos el cambio de titularidad.

Al vender tu coche deberás indicar al comprador que antes de 15 días te remita copia del permiso de circulación donde conste que el vehículo ya está a su nombre. Si no has recibido este documento en el plazo de 15 días, dirígete a la Jefatura de Tráfico para comunicar que has vendido el vehículo (trámite de notificación de venta).

Si has comprado un vehículo, debes inscribir éste a tu nombre en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. Si lo has comprado en un «compraventa», es éste el que normalmente se encargará de efectuar la gestión, haciéndote entrega de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo y del permiso de circulación ya a tu nombre.

Si has adquirido el vehículo a un particular, recuerda que debes quedarte con el contrato de compraventa o una fotocopia del mismo, una fotocopia del documento de identidad del vendedor, la solicitud de cambio de titularidad del vehículo firmada por comprador y vendedor, y la documentación del vehículo (Tarjeta ITV, permiso de circulación y recibo del impuesto municipal pagado correspondiente al año anterior al trámite), (trámite de transmisión del vehículo).

A continuación debes efectuar los siguientes pasos:

1.- Abonar el impuesto de transmisiones patrimoniales (modelo 620 o modelo 621 según corresponda) ante Hacienda de tu Comunidad Autónoma, aportando toda la documentación anterior. Este trámite puedes efectuarlo por Internet si tu domicilio fiscal se encuentra en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Illes Balears, Madrid, Murcia y la Comunidad Foral de Navarra. En este caso obtendrás un Código Electrónico de Transferencias (CET) que te servirá para acreditar que has cumplido tu obligación fiscal.

2.- Dirígete a cualquier Jefatura de Tráfico, previa petición de cita.

3.- Abonar las tasas y aportar toda la documentación necesaria para efectuar el trámite (nota informativa de la documentación).

Para evitar este tipo de gestiones, existen empresas como Tramicar, que facilitan la operación vióa «online» y a través de una red de más de 60 oficinas validadoras con presencia en toda España. Ahora se puede acceder a través de su nueva plataforma en internet www.tramicar.es dirigida a los casi cuatro millones de compradores y vendedores en España para ayudarles en el proceso de compraventa de su vehículo con una tarifa única de 50€, ofreciendo cobertura en sus servicios en todo el territorio nacional.

Por primera vez desde cualquier dispositivo, ordenador o «smartphone» los usuarios acceden a toda la información previa sobre el importe de la transferencia así como a la posibilidad de delegar en el asesoramiento y gestión relacionada con los trámites obligatorios en la venta y cambio de titularidad de un vehículo.

Tramicar también habilita el acceso a comprador y vendedor a una zona privada con información en tiempo real sobre el estado del proceso a través de su plataforma online, lo que permite una mayor transparencia para las partes involucradas en la compraventa así como en la fijación de la cita para la firma de la documentación.