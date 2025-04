Carlos Talabante: «Las aves más perjudicadas por el cambio climático son las que no varían su ruta al migrar»

Carlos Talabante (1985, Madrid) es un hombre al que le gustan los retos. De pequeño este biólogo y zoólogo se propuso conocer en persona las aves que aparecían en sus libros de texto y esta semana, a sus 34 años, se ha hecho con la primera edición del premio El Regajal a la biodiversidad y el paisajismo. Para la entrevista, cita a ABC en las lagunas El Campillo de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), un lugar al que lleva acudiendo para observar a las aves durante 20 años.

¿Qué significan los números que lleva en los prismáticos?

Son anillas. La que lleva escrito F48 pertenecía a un pollo de aguilucho cenizo que anillé hace unos años en Cuenca. Cuando fuimos a ver qué tal estaba había muerto arrollado por una cosechadora y lo único que quedó fue esto. La 4SA3 es de una cigüeña que fue anillada en la mayor colonia de cigüeñas de España, que está en Doñana, precisamente por uno de mis maestros de la ornitología. Y yo no me encontré esta anilla en Doñana sino en la laguna El Campillo.

¿Por qué hizo su tesis doctoral sobre la alondra?

Antes de la tesis ya estaba trabajando con la alondra unos años y me llamó la atención lo rara que es la especie. Había muy poca información sobre ese pájaro, no se sabían aspectos esenciales como la dieta, los parásitos, la distribución por hábitats y me pareció un reto.

¿Qué descubrió?

Estudiamos la dieta de la alondra de Dupont en la comarca de Molina de Aragón y vimos que la alondra se alimenta de los insectos que hay disponibles en el medio. Pero una de las cosas que más le gustaban eran los escarabajos coprófagos que dependen de los excrementos de oveja. Observamos que la cantidad de ovejas que había en las zonas de alondras producían una carga de excrementos que, a su vez, alimentaban a los escarabajos consumidos por la alondra. Es decir que si baja la cabaña ganadera o la población de corzos habrá menos excrementos disponibles para los escarabajos y la alondra tendrá menos alimento disponible.

Anillas que Lleva Carlos Talabante en sus prismáticos Guillermo Navarro

¿Qué ocurre si desaparece la alondra del ecosistema?

No se sabe. Siempre se pone el ejemplo de la pirámide de cartas. ¿Qué ocurre si quitas una carta? A lo mejor no pasa nada, sigue la pirámide, pero puede que al quitar esa carta, se desmorone. Es necesario saber cómo funciona cada organismo para componer el ecosistema. Hasta que no sepamos cómo funcionan, no podemos saber que ocurre si desaparecen uno u otro.

¿Qué significa para usted recibir el premio El Regajal?

Lo considero como un reto conseguido, como un premio a toda la trayectoria dedicada al estudio de fauna y de flora estos últimos años.

Es un premio a la biodiversidad, ¿cree que está por el cambio climático?

Sí, la biodiversidad está en peligro por el cambio climático, pero lo que más afecta es el calentamiento global. Lo que ocurre es que no se sabe cómo puede repercutir a corto plazo a las poblaciones de aves. A algunas les está viniendo relativamente bien y otras están desapareciendo. Por ejemplo en España, especies como la perdiz rural, el urogallo, están extinguiéndose en muchas localidades por este fenómeno. También ocurre con muchas especies de mariposas y de anfibios. Las cigüeñas o gaviotas se benefician porque al haber cierto calentamiento es más fácil para encontrar alimento. Es necesario seguir estudiando la fauna para ver cómo realmente va a afectar el calentamiento global a las poblaciones de las especies.

Uno de los aspectos que más preocupan son las migraciones

Sí, hay algunas especies que están acortando sus migraciones porque tienen más facilidades para encontrar alimento en los lugares cercanos a donde ellas crían. Y otras en cambio se tienen que ir más lejos todavía para encontrar alimento. Pero las aves más perjudicadas por el cambio climático son las que no varían su ruta al migrar. Sobre todo, ocurre con pequeños pájaros que son incapaces de encontrar alimentos en los puntos de parada de sus migraciones por el cambio de dinámica de lluvias.

Carlos Talabante con su telescopio terrestre Guillermo Navarro

¿Cree que se deberían impulsar planes para proteger espacios naturales?

Sí, pero más que proteger una cosa concreto lo que se debería preservar es en un contexto más general. No vale de nada proteger el parque del sureste si luego la mancha húmeda que está a menos de 100 kilómetros está desprotegida. Su protección no solo beneficiaría a los ecosistemas sino a toda la fauna y flora que vive dentro del mismo.

En este sentido, ¿los estamos haciendo bien o mal en España?

Estamos haciendo las cosas bien, pero creo que no se está logrando lo necesario en algunos casos. Hay mucha presión por todos los frentes y hay muchas zonas que están totalmente desprotegidas.

¿Cómo cuáles?

Un ejemplo es Doñana, una isla enorme de biodiversidad que está amenazada en todo su perímetro por muchos problemas: el consumo excesivo del agua, los acuíferos, mucha densidad de zonas agrícolas, sobre explotación de los humedales, de los acuíferos, presiones urbanísticas, etc. Al final Doñana va a quedar como una isla sin vida y eso no puede ser.

¿Cómo valora la Cumbre del Clima?

Es muy importante que se hagan cumbres de este tipo, pero los políticos deben llegar a algún tipo de acuerdo. En este caso no se ha conseguido nada tangible porque a lo mejor la gente que negociaba en esos acuerdos tenía unas expectativas muy altas. Lo que hay que hacer es aceptar y cumplir los acuerdos de cumbres anteriores y tomarlos como punto de partida o continuación.

