10 regalos por el Día de la Madre: ideas que te permiten ahorrar en Amazon

Javier López Pando 28/04/2026 a las 08:57h.

El Día de la Madre merece una celebración especial: pasar un día con ella y regalarle algo que le recuerde lo mucho que significa para ti es lo mínimo que puedes hacer. Pero, ¿qué regalarle? Es una pregunta que varía de madre a madre, pero que se puede responder fácilmente en tiendas online como Amazon, donde, incluso sin páginas dedicadas al evento, puedes encontrar ideas perfectas para cualquier presupuesto.

Hay muchas categorías disponibles: moda, libros, decoración del hogar, menaje de cocina e incluso joyería. La variedad es igualmente amplia, aunque a veces la diferencia radica en el precio, o mejor dicho, en el descuento disponible. Por eso, aquí encontrarás excelentes ideas de regalos con descuento.

Los mejores regalos para el Día de la Madre

1. ghd Platinum+ - Plancha de Pelo Profesional Inteligente

2. LEGO Botanicals Miniorquídea

3. Philips Lumea serie 9900, dispositivo de depilación IPL

4. Rosa Eterna Natural con Collar de Plata 925 y Oso Rosa

5. STANLEY Quencher H2.0 FlowState Tumbler 1.2L

6. Polaroid - Cámara instantánea - Now Gen3

7. Wella Professionals FUSION - Champú

8. American Tourister Aerostep - Spinner S

9. XIAOMI Robot Vacuum S40C

10. Creano „Organic Herbal Tea« Caja Bio de 90 Bolsitas

La mini orquídea LEGO para decorar tu hogar mientras te diviertes

El regalo perfecto para la mamá amante de las plantas que también busca un juguete divertido que sirva como elemento decorativo. Este set inspirado en orquídeas incluye cinco flores color melocotón, capullos y hojas verdes para un aspecto realista, además de una maceta de terracota clara con base efecto madera. Es una representación única de la primavera, ideal como adorno en la oficina o en cualquier otro lugar de la casa.

Si a tu mamá no le gusta este set, siempre puedes optar por otras opciones de la línea LEGO Botanicals, todas con un 20% de descuento. ¡Atención! La promoción podría cambiar en los próximos días.

Un regalo doblemente valioso, símbolo de amor incondicional

Este precioso arreglo floral en forma de corazón está compuesto por tres rosas rojas naturales, 100% frescas. Las rosas se han conservado mediante un proceso exclusivo que garantiza que mantendrán su aspecto natural durante 3 a 5 años, sin necesidad de cuidados. Además, no hay que preocuparse por el polen ni las alergias. Las rosas vienen acompañadas de un encantador osito de musgo hecho a mano, con su brillante corona, que añade un toque de encanto a la presentación.

El paquete también incluye un elegante collar de Plata 925 y Oso Rosa. Sencillo pero deslumbrante, es un accesorio ideal para muchas ocasiones. Además, es hipoalergénico e impermeable. Con el descuento por tiempo limitado de Amazon para el Día de la Madre, pagarás el precio completo de 42,74€ por este regalo, ahorrando un 15 % sobre el precio medio.

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La Polaroid perfecta para la mamá fotógrafa

Si tienes una madre a la que le encanta capturar momentos especiales con fotos instantáneas, el paquete Polaroid Now Gen3 con película a color de 16 disparos es la opción perfecta. Ahora con un 10 % de descuento, es una cámara instantánea analógica clásica optimizada para obtener imágenes más nítidas en diversas condiciones de luz. Cuenta con un fotómetro de mayor precisión, un sensor de distancia mejorado, un sistema de autoenfoque de doble lente optimizado, compatibilidad con filtros fotográficos e incluso modos de temporizador y doble exposición.

En resumen, es el kit completo perfecto para iniciarse en el mundo Polaroid. En el futuro, solo tendrás que comprar más películas para seguir usándola y capturar cada momento especial con familiares y amigos.

Para la mamá viajera, un equipaje de mano resistente con un diseño moderno

La maleta de cabina American Tourister Aerostep Spinner S es una opción práctica y segura para las mamás que aman viajar y buscan una maleta segura, práctica y duradera para cualquier viaje. Tiene el tamaño perfecto para viajar en cabina, con una capacidad de 36 a 40 litros para llevar todo lo que necesitas. El interior está bien organizado, con compartimentos superior e inferior y un separador forrado con un bolsillo de malla.

Gracias a las ofertas de Amazon disponibles hasta el 5 de mayo, puedes conseguirla con un 36 % de descuento sobre el precio recomendado. No será un regalo del Día de la Madre precisamente barato, pero sin duda será uno de los más útiles.

Regala relajación con una gran variedad de Infusiones de Hierbas en un solo paquete

Para una relajación total, una infusión tibia de hierbas es una forma sencilla y natural de decirle a tu cuerpo y mente: «Regálate un momento de tranquilidad». El paquete de 90 bolsitas de té con 9 variedades de té Creano es el regalo perfecto para una mamá ocupada. Por fin, tendrá una gran variedad de opciones para elegir entre infusiones frutales o de hierbas naturales para prepararse para el descanso.

Los sabores disponibles incluyen Armonía Frutal con limón, naranja y manzana; Menta Dulce; Jengibre Picante; y Cúrcuma-Chai. Con 90 bolsitas, tendrás suficiente para hasta tres meses, dependiendo de la frecuencia con la que prepares una taza de té. También hay paquetes con menos bolsitas y diferentes precios: ¡elige el que más te convenga!