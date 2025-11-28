Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Estas Puma clásicas vuelven a ponerse de moda y su precio en Black Friday explica por qué se están agotando

Unas zapatillas cómodas, limpias y perfectas para diario que ahora bajan a 26,08€

El polar Columbia que muchos están usando para sobrevivir al aire ártico: cálido, ligero y con 47% de descuento

Sigue en directo las mejores ofertas del Black Friday 2025: tecnología, moda, hogar y mucho más

Estas Puma clásicas vuelven a ponerse de moda y su precio en Black Friday explica por qué se están agotando
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay zapatillas que vuelven una y otra vez porque simplemente funcionan. Eso es lo que está pasando con las PUMA Smash V2 L, un modelo clásico y cómodo que muchos están recuperando para vestir a diario. Son ligeras, combinan con todo y aguantan bien ... el paso del día. Con el 56% de descuento, se quedan en 26,08€, un precio que explica por qué están volando en pleno Black Friday.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app