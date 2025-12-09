Las 5 mejores ofertas de hoy (9 de diciembre) en Amazon: hasta un 46% de descuento en Helly Hansen, Columbia, Xiaomi y más

El 9 de diciembre siempre es un día extraño: estás medio dentro del puente, medio pensando en Navidad y con la sensación de que, si aparece una buena oferta, igual cae un regalo adelantado. Y hoy Amazon viene fuerte con descuentos que van ... desde ropa técnica hasta una Smart TV QLED, pasando por una señal V16 obligatoria a partir de 2026. Si buscas renovar equipo para el frío, preparar el coche o mejorar tu salón, estas cinco rebajas están entre lo más interesante del día.﻿

Helly Hansen Seven J

Esta chaqueta impermeable de Helly Hansen baja a 64,99€ (desde 120€), un precio poco habitual para una prenda que muchos usan como fondo de armario para invierno. Ligera, cómoda y muy resistente al agua, funciona igual para el día a día que para escapadas con mal tiempo.

Helly Hansen Pinehurst

Las botas de cuero Pinehurst, también de Helly Hansen, pasan de 130€ a 89,95€. Impermeables, de caña media y pensadas para caminar sin cargar el pie, son una opción sólida para quienes quieren un calzado duradero sin la rigidez de unas botas de montaña clásicas.

Help Flash IoT+

La baliza Help Flash IoT+, exigible como señal V16 conectada antes de 2026, baja a 37,49€ (desde 54,95€). Es ligera, se coloca en segundos y su geolocalización integrada la conecta directamente con DGT 3.0. Una compra práctica que conviene adelantar antes de que se disparen precios según se acerque el plazo.

Columbia Woodburn II Chukka Omni-Heat

Las Woodburn II Chukka Omni-Heat, diseñadas para salir al monte con humedad o frío, caen de 100€ a 63,69€. Son impermeables, cómodas y muy estables, con ese interior térmico Omni-Heat que da un plus en días de bajas temperaturas. Un calzado todoterreno que muchos usan también en ciudad.

Xiaomi TV F Pro 55

Para el salón, la gran rebaja del día es la Xiaomi TV F Pro 55: queda en 329€ desde 569€. Panel 4K QLED, Fire TV bien integrado, compatibilidad con HDR10+, sonido correcto y un diseño muy limpio hacen que la tele se sienta más premium de lo que su precio sugiere. Para quienes llevan tiempo dándole vueltas a renovar pantalla, es un momento excelente.

