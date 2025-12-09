Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere Jorge Martínez, fundador y líder de Ilegales, a los 70 años
Directo
La madre de Corina Machado: «Rezo porque haya encontrado la manera de salir de Venezuela, estamos todos esperándola»

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Las 5 mejores ofertas de hoy (9 de diciembre) en Amazon: hasta un 46% de descuento en Helly Hansen, Columbia, Xiaomi y más

Rebajas reales en moda de invierno, senderismo, coche y televisores para cerrar el puente con compras inteligentes.

¿No sabes qué regalar en Navidad? El Realme GT 7 Pro es el smartphone perfecto: un sobresaliente disfrazado de chollo

Las 5 mejores ofertas de hoy (9 de diciembre) en Amazon: hasta un 46% de descuento en Helly Hansen, Columbia, Xiaomi y más
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 9 de diciembre siempre es un día extraño: estás medio dentro del puente, medio pensando en Navidad y con la sensación de que, si aparece una buena oferta, igual cae un regalo adelantado. Y hoy Amazon viene fuerte con descuentos que van ... desde ropa técnica hasta una Smart TV QLED, pasando por una señal V16 obligatoria a partir de 2026. Si buscas renovar equipo para el frío, preparar el coche o mejorar tu salón, estas cinco rebajas están entre lo más interesante del día.﻿

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app