Las 5 mejores ofertas de AliExpress de esta semana (2-8 febrero): descuentos con cupones en Samsung, Apple y más

Teresa Rodríguez García 02/02/2026 a las 17:07h.

El primer gran evento promocional de AliExpress de inicio febrero 2026 ya ha comenzado: durante Ocasión Flechazo x Choice Day, puedes ahorrar cientos de euros en una amplia gama de productos electrónicos e informáticos, además de artículos para el hogar, recambios de coche, cosméticos y mucho más. Te ofrecemos una selección de las mejores ofertas de AliExpress de la semana para que aproveches estas ofertas mientras aún estén disponibles.

Samsung Galaxy A56 5G por casi 250€ es una compra obligada

Si buscas un smartphone de gama media a un precio competitivo y asequible, este modelo de Samsung está disponible por 253,99 € con el código ESCD25 mientras esté disponible. Entre sus características más destacadas se encuentran la pantalla FHD+ de 6,7 pulgadas, la cámara principal de 50 MP, la compatibilidad con 5G y una batería que te ofrece una gran autonomía durante todo el día.

OnePlus 15 es el teléfono premium que no esperarías a este precio

¿Buscas un smartphone de gama alta con un rendimiento excelente, una batería aún más duradera y una pantalla excepcional? Entonces, considera comprar el OnePlus 15, ahora rebajado a 836,21 € gracias al código de descuento ESCD55 de AliExpress y a las ofertas actuales. Se convertirá en tu mejor compañero diario, especialmente si usas mucho tu teléfono para redes sociales y aplicaciones de productividad, incluyendo edición de vídeo.

Apple Airpods Pro 3, auriculares inalámbricos premium para todo uso

Tener los auriculares inalámbricos adecuados para hacer deporte, trabajar y viajar es importante, pero encontrar el modelo perfecto para cada uso a un buen precio no siempre es fácil. Sin embargo, si esto es lo que necesitas ahora mismo, estás de suerte: los Apple AirPods Pro 3 ya están disponibles en AliExpress por unos 205,86 € gracias a una promoción especial y al código de descuento ESCD25.

Esta silla de oficina ergonómica es perfecta si pasas mucho tiempo trabajando o estudiando

¿Trabajas mucho desde casa o estudias muchas horas en casa y necesitas una silla cómoda que te proteja la espalda? Este modelo T-Lovendo, con diseño ergonómico y soporte lumbar y para la cabeza, está disponible por 43,59 €. También puedes usar el cupón AliExpress: ESCD04. Así, ahorrarás aún más y disfrutarás de mayor comodidad durante las tareas sedentarias.

Este Smart TV FHD de 40« no requiere mucho dinero para tu sala de estar

A veces no necesitas un televisor inteligente grande para disfrutar de películas y series. A menudo, lo importante es ahorrar dinero y ser fácil de usar, con la calidad justa. Este televisor cumple con estos requisitos gracias a la promoción de AliExpress, que te permite pagarlo 177,09 € con el código descuento AliExpress ESCD20. Para un televisor Full HD de 40 pulgadas con sistema operativo VIDAA y aplicaciones de transmisión esenciales preinstaladas, este es un muy buen precio.