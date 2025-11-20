Black Friday 2025, en directo: las mejores ofertas en tiempo real hoy

Sigue minuto a minuto las mejores ofertas del Black Friday 2025: tecnología, moda, belleza, hogar y mucho más. En ABC Favorito te contamos en directo dónde están los mejores descuentos, los productos más vendidos y las gangas que merecen la pena.

08:04 Amazon Kindle al 23% de descuento ¡Nueva oferta destacada del Black Friday! El Amazon Kindle (última generación) está al 23% de descuento. Es el Kindle más ligero y compacto, con pantalla sin reflejos, luz frontal ajustable y pasos de página súper fluidos. Además, viene con 16 GB y sin publicidad y en un color precioso. Por solo 91,99€.

08:00 Perfume Alien al 12% de descuento Regalazo asegurado: Alien Hypersense de Mugler, un perfume súper top para estas Navidades. Formato 30 ml, recargable y hoy con un 12% de descuento, se queda en 44,13 €. ¡Huele increíble y triunfa siempre!

08:00 Auriculares inalámbricos Beats Los Beats Studio Pro están con más del 30% de descuento. Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación activa de ruido, Audio Espacial Personalizado, sonido USB-C sin pérdida y compatibles tanto con Apple como con Android. ﻿

07:51 Plumífero de montaña Columbia en Oferta Atentos, tenemos e l plumífero Columbia Buck Butte II para hombre con capucha, ideal para montaña y ciudad. Es ligero, muy cálido gracias a su aislamiento sintético, y el tejido Omni‑Shield lo protege del agua y las manchas.

07:36 Botas de montaña y trekking Salomon - 50€ de descuento Botas de montaña y trekking para mujer: Salomon X Ultra Pioneer 2 GTX, con membrana Gore-Tex impermeable y transpirable, gran agarre y protección. Ahora con 50€ de descuento en Decathlon, por 109,99€.

07:20 Gafas de esquí Bliz al 23% de descuento ¡Atención esquiadores! Echad un vistazo a esta máscara de esquí Bliz Charge OTG, ideal si usáis gafas graduadas. Tiene una montura más profunda que se adapta perfectamente a tus lentes, doble lente esférica ventilada con tratamiento antivaho y protección UV 100%. Además, su diadema es ajustable para mayor comodidad. Ahora por 60,50€.

07:16 NOX Pala de pádel 120,95€ de descuento Esta es la pala NOX ML10 Pro Cup 2023, una auténtica leyenda de Miguel Lamperti. Equilibrada, cómoda y con un gran control, ideal si quieres una pala versátil para jugar con precisión. Ahora por solo 79€.

07:16 Glicinato de magnesio ¡Descuentazo del 29% por Black Friday! Glicinato de magnesio, 300 mg de magnesio elemental por dosis diaria, suministro para 2 meses con 180 cápsulas. Magnesio quelado, vegano, de alta dosificación e inocuo para el estómago, ¡por solo 14,24€!

07:13 Secador de Pelo Profesional - ghd Helios El secador de pelo profesional ghd Helios, ligero, de secado rápido y con máximo control del peinado, está al 36% de descuento. Un acierto seguro para estas Navidades, que te permitirá conseguir resultados de peluquería en casa por solo 140€.

07:12 Descuento en la Braun Minipimer La batidora de mano Braun Minipimer 5245 está en oferta: potente, con 1000 W, 21 velocidades, función turbo y campana anti-salpicaduras. Por solo 56,90€.

07:11 Zapatillas Puma básicas ¡Este Black Friday, las Adidas Smash V2 de siempre están a un precio exclusivo! Por menos de 30€, una oportunidad única para hacerte con ellas.

07:05 Impresora de Fotos Instantánea - KODAK Si eres de los que les gusta adelantar las compras de Navidad, esta es tu oportunidad: la impresora KODAK Dock Plus 4PASS con 90 hojas, con más del 30% de descuento. Perfecta para regalar y empezar las fiestas con fotos instantáneas.

07:04 Frigorífico SAMSUNG al 15% de descuento ¡Oferta Black Friday! Llévate a casa el frigorífico SAMSUNG RB38C603DSA/EF se queda en solo 569€. Tiene 390 L de capacidad, tecnología No Frost para olvidarte de descongelar y WiFi integrado compatible con SmartThings. Controla tu frigorífico desde el móvil y ahorra en luz con su eficiencia energética. Haz clic aquí y cómpralo ahora.

07:03 Chaise longue 3 plazas en gris al 25% de descuento Es el momento de renovar el sofá con el Chaise longue con cama ANTON reversible de 3 plazas en gris de Conforama. Antes 599€, ahora por 449€. Haz clic aquí para comprarlo y aprovechar la oferta.

07:01 Reloj Analógico Tommy Hilfiger ¡Oferta Black Friday! Reloj Tommy Hilfiger analógico multifuncional para hombre, con correa de silicona, acero inoxidable o cuero, y resistente al agua hasta 5 ATM. Ahora por solo 85,99€. ¡No te lo pierdas!

07:01 Cinturón Levi's Unisex Seguimos con otra buena oferta del Black Friday, el cinturón Levi's New Duncan, un clásico que nunca falla. Es un modelo unisex, resistente y de muy buena calidad. Está disponible en varios colores y con descuento. Haz clic aquí y cómpralo ahora por menos de 19€.

07:01 Xiaomi Redmi Note 14 5G ¡Oferta Black Friday! El Xiaomi Redmi Note 14 5G, un smartphone súper completo con buena cámara, batería para todo el día y pantalla fluida, ahora por menos de 180€ en Amazon, antes 239€. ¡No te lo pierdas!

07:01 Mueble TV color roble, ahora por 399€ Si estás pensando en renovar tu salón, este es el momento con la súper oferta del Mueble TV Helsinki de 190 cm en color roble de Conforama. Antes 499€, ahora por 399€, ahorras un 20%. ¡ Disponible ya, no te lo pierdas!

07:00 Cafetera De'Longhi Dedica ¡Super oferta! Cafetera De'Longhi Dedica en acero inoxidable, para espresso y cappuccino, compatible con café molido o monodosis, con depósito de 1,3 litros y sistema anti-goteo. Ahora disponiblepor menos de 140€, antes 192€, y en varios colores.