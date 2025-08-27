Si te preocupa tu dieta, lo tendrás más sencillo con estos gadgets de cocina para comer sano y rápido entre semana
Descubre los mejores accesorios de cocina para preparar comidas saludables en menos tiempo y sin esfuerzo
Mantener una alimentación equilibrada entre semana puede ser todo un reto cuando apenas hay tiempo para cocinar. Sin embargo, con los gadgets de cocina adecuados es posible preparar recetas sanas, rápidas y llenas de sabor sin complicaciones.
Desde utensilios que facilitan el control de porciones hasta pequeños electrodomésticos que ahorran tiempo, estos aliados se convierten en la clave para organizar tu dieta diaria y no caer en opciones poco saludables.
Vaporera para microondas Snips
La vaporera de microondas Snips es una solución práctica para quienes buscan comidas rápidas y saludables sin complicarse. Con sus dos cestas apilables permite cocinar distintos ingredientes a la vez, conservando nutrientes y sabor. Además, es desmontable, apta para lavavajillas y fabricada en Italia con materiales reciclables de alta calidad.
Pulverizador de aceite PORTENTUM
El pulverizador de aceite PORTENTUM de 300 ml combina practicidad y seguridad alimentaria en un solo accesorio. Su doble modo de dispensación —en niebla fina o chorro lineal— permite controlar la cantidad exacta de aceite en cada preparación, optimizando el uso en freidoras de aire, ensaladas o recetas al horno. Fabricado en vidrio libre de BPA y con válvula de succión avanzada, aprovecha cada gota sin desperdicio.
Batidora de vaso portátil Dreamhigh
La batidora portátil Dreamhigh® de 600 ml es perfecta para preparar batidos y zumos en cualquier lugar, gracias a su batería recargable de 4000 mAh que ofrece hasta 25 usos por carga. Equipada con 6 cuchillas de acero inoxidable y temporizador automático, asegura resultados rápidos y consistentes. Su indicador inteligente de luz facilita el control de la batería, mientras que su diseño ligero y desmontable simplifica tanto el transporte como la limpieza.
Conservador de hierbas para frigorífico IXTIX
Este conservador de hierbas prolonga la frescura de tus ingredientes gracias a su diseño transpirable y depósito de agua que mantiene los tallos hidratados. Fabricado con materiales resistentes y fáciles de limpiar, incluso en lavavajillas, resulta práctico y duradero. Su forma alta y transparente permite almacenar perejil, cilantro, menta o espárragos, manteniéndolos visibles y siempre listos para usar en la cocina.
Multicortador de verduras Fullstar
El espiralizador y cortador de verduras 7-en-1 Fullstar agiliza la preparación de alimentos con cuchillas de acero inoxidable afiladas y duraderas. Su diseño ergonómico y base antideslizante permite cortes precisos de frutas y verduras, mientras que su limpieza es rápida y apta para lavavajillas. Un aliado práctico y versátil para cualquier cocina.
Juego de germinadores ecológicos Zengreens
El kit de germinados ZenGreens incluye todo lo necesario para empezar a cultivar brotes ecológicos de inmediato, con tarros y una bandeja extra para microgreens. Viene con semillas orgánicas de brócoli, judía mungo y rábano, y un vídeo curso de cultivo de 10 partes. Fabricado sin plástico y con materiales duraderos, el set es apto para lavavajillas y respetuoso con el medio ambiente.
Báscula inteligente para cocina Grifema
La báscula de cocina Grifema GA2002 permite pesar hasta 5 kg con precisión de 1 g gracias a sus 4 sensores de alta precisión. Ofrece seis unidades de medida y función de tara para medir tanto sólidos como líquidos con facilidad. Su superficie de acero inoxidable es fácil de limpiar, cuenta con pantalla LCD con luz de fondo y funciones de alerta y apagado automático.
Optimiza tu cocina y lleva una alimentación más sana con estos prácticos gadgets. Descubre cada producto y adquiere el tuyo hoy para preparar comidas rápidas, saludables y llenas de sabor.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete