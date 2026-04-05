¿Buscas un robot aspirador y limpiador de suelos de calidad a un precio excelente? Aquí tienes la oferta MediaMarkt para el iRobot Roomba 105 Combo

Álvaro Vázquez Chimeno 05/04/2026 Actualizado a las 08:14h.

Encontrar un robot aspirador que también pueda fregar suelos, y todo ello a un precio asequible, no es tarea fácil. Por suerte, con el descuento MediaMarkt en el folleto online de Especial Hogar, hay algunas opciones que te pueden interesar incluso a mitad de precio, como la iRobot Roomba 105 Combo. Con un 50% de descuento y envío gratuito al día siguiente, podría ser justo la oferta que estabas buscando.

Especificaciones técnicas del robot aspirador iRobot Roomba

El modelo exacto se conoce como iRobot Roomba Combo Y311240 y es especialmente apreciado por su combinación de aspiración y fregado. Cuenta con una potente succión de 7000 Pa, un cepillo multisuperficie y un cepillo para esquinas y bordes que elimina la suciedad y las pelusas, además de un paño de microfibra para una limpieza profunda. En resumen, tiene todo lo necesario para dejar tus suelos impecables, localizando y eliminando la suciedad en todo momento.

En cuanto al fregado, el paño de microfibra se alimenta de un depósito de agua de 200 ml y un sistema de distribución de agua que garantiza una limpieza uniforme en suelos duros. El mapeo de la habitación se realiza mediante el sensor LiDAR ClearView, que identifica todos los obstáculos y memoriza las distintas zonas de la casa para cubrir eficazmente toda la superficie, incluso debajo de los muebles y las camas cuando sea posible.

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La batería tiene una autonomía de hasta 2 horas, suficiente para limpiar casas de tamaño medio sin necesidad de recargarla con frecuencia. Si la batería está baja, el robot regresa a su base y se prepara para una nueva limpieza, incluso reanudando la aspiración o el fregado donde lo dejó.

Si quieres cambiar el horario de funcionamiento, limitar las zonas de acceso o saber más sobre el mantenimiento, la app Roomba Home es justo lo que necesitas. ¡Descárgala en tu smartphone y descubre todas las funciones disponibles!

Todo lo que necesitas saber sobre la oferta MediaMarkt

A través de la web de MediaMarkt, puedes comprar el robot aspirador y fregona iRobot Roomba 105 Combo por 149 €, cuando su precio habitual es de 299 €. Este es el precio más bajo disponible online actualmente, y además te beneficias del envío gratuito, incluso al día siguiente. Si prefieres pagar a plazos, puedes solicitar financiación.