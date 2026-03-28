Los mejores productos de Tefal están ahora rebajados en Privé by Zalando, descúbrelos
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Si buscas nuevos pequeños electrodomésticos o accesorios de cocina, la marca Tefal es una de las más populares debido a la variedad de su catálogo y a la calidad de sus productos. Ahora, en Privé by Zalando, tienes disponibles numerosas ofertas que no podrás rechazar si tu objetivo es ahorrar al máximo en tus pedidos.
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La plancha Pure Pop de Tefal es ideal para aquellas personas a las que planchar no les gusta demasiado. Es extremadamente sencilla y cómoda de usar, ya que puedes usarlo con tus prendas colgadas en perchas, sin tener que poner tu casa patas arriba. Ahora, con el descuento de Privé by Zalando, en vez de costarte 99,99 € que tiene establecido como precio recomendado, podrá ser tuya por tan solo 54 €. Casi un 50% de descuento. ¡No te lo pierdas!
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Si lo tuyo es la repostería, no te puedes perder esta batidora en color blanco. Cuenta con diferentes accesorios para que utilices aquel que sea más apto para el tipo de recetas que quieres hacer, ya sean postres, dulces, pan y mucho más. Las varillas son muy fáciles de limpiar, por lo que el mantenimiento es muy sencillo. No dejes escapar el descuento de Privé by Zalando que hará que pagues tan solo 28,90 € (en vez de 59,99 €, que es lo que suele costar).
¿Sientes que es hora de cambiar las sartenes con las que cocinas día a día? Descubre esta sartén EASY COOK & CLEAN, antiadherente, perfecta para todas tus recetas favoritas. Además ahora, gracias al descuento de Privé by Zalando, podrá ser tuya por menos de 20€, cuando su precio habitual es de 33,99 €. Aprovecha esta oportunidad de ahorro y empieza con tu pedido.
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Alejandra Santisteban Guiu
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