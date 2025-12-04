Suscribete a
En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

A veces lo más moderno es volver a algo que nunca dejó de funcionar

El reloj de cuarzo que muchos confunden con uno de lujo… y que realmente es un Pagani

Vida más allá del reloj inteligente: el Casio de tu adolescencia a un precio inimaginable
Alejandra Santisteban Guiu

Hay días en los que el smartwatch acaba más pendiente de ti que tú de él. Alertas, vibraciones, recargas constantes… y, al final, lo único que quieres es mirar la hora sin más. Por eso reencontrarse con un clásico como el Casio F-91WG-9, que ... en AliExpress baja hasta 22,59€, tiene un punto casi liberador. Pequeño, ligero, retro y eternamente fiable, es ese accesorio que te pones «por probar» y terminas llevando cada día.

