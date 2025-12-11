Me faltaba motivación para ir al gimnasio y ahora con el Redmi Watch 5 tengo un entrenador personal en la muñeca

Teresa Rodríguez García 11/12/2025 a las 07:20h.

Hay un momento del año en el que uno siente que necesita un pequeño empujón para volver al gimnasio o, al menos, caminar un poco más. En ese punto aparece este Redmi Watch 5 Active, ahora a 25,72€ en AliExpress con el código ESGS04, como una herramienta sencilla que anima a retomar rutinas sin grandes promesas. La rebaja llega justo cuando muchos buscan algo práctico que acompañe sin exigir demasiado.

Un reloj que acompaña sin agobiar

El diseño entra por los ojos: pantalla de 2 pulgadas, clara y cómoda de leer incluso al aire libre. No pretende competir con relojes premium, pero sí ofrecer un panel amplio donde ver pasos, ritmo cardíaco o notificaciones sin tener que forzar la vista. La correa es ligera y el conjunto se lleva sin pensar, algo clave para quienes no están acostumbrados a los relojes inteligentes.

Más allá de la estética, su utilidad real está en los sensores. Controla la frecuencia cardíaca durante todo el día, monitoriza el oxígeno en sangre y registra actividades básicas como caminar, correr o entrenamientos de gimnasio, sin convertirlo todo en un examen. También permite recibir llamadas por Bluetooth, algo muy útil cuando entrenas y no quieres sacar el móvil del bolsillo. Es justo lo que muchos necesitan: un compañero silencioso que avisa cuando toca moverse y que no mete presión innecesaria.

Por qué esta rebaja merece atención

A este precio, interesa fijarse en algunos detalles que suelen marcar la diferencia. La pantalla grande hace que consultar datos sea natural, incluso en medio de una rutina. La monitorización constante, sin ser invasiva, ayuda a detectar ritmos irregulares o días de baja energía, algo que mucha gente agradece al retomar actividad física. La batería, que aguanta varios días según uso, evita estar pendiente del cargador. Y la rebaja hasta 25,72€ convierte al Redmi Watch 5 Active en un dispositivo accesible para quienes solo quieren mejorar sus hábitos sin invertir en relojes más complejos.

Al final, este reloj funciona casi como un recordatorio amable: moverse un poco más, descansar mejor y estar algo más atento a la salud sin convertirlo en una obsesión. Es ese tipo de herramienta que, sin grandes gestos, va sumando en el día a día.

Si estás en ese punto en el que te planteas volver al gimnasio o simplemente caminar más, este reloj puede ser ese empujón que faltaba. Y a este precio, resulta fácil darle una oportunidad.

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