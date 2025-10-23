Autonomía de 40km y plegable: la bici eléctrica homologada que baja un 51% y promete olvidar los atascos para siempre

Moverse por la ciudad ya no tiene por qué ser caro ni complicado. La iScooter EB1, una bicicleta eléctrica plegable y completamente homologada para la Unión Europea, ha bajado un 51% y cuesta ahora 372,53€ en AliExpress. Combina motor de 250W, autonomía ... de hasta 40km y un diseño robusto pensado para el día a día. Una opción perfecta para quienes quieren evitar atascos, gasolina y transporte público abarrotado.

Potencia justa, autonomía real y diseño plegable

La iScooter EB1 cumple con la normativa EN 15194, lo que significa que es totalmente legal para circular por vías públicas en España y el resto de la UE. Su motor de 250W (pico de 500W) permite alcanzar los 25km/h, el límite establecido para las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido.

Equipada con una batería de 36V y 7,8Ah, ofrece hasta 40km de autonomía, suficiente para moverse por la ciudad o realizar desplazamientos diarios sin preocuparse por la carga. En caso necesario, se recarga completamente en unas 4-5 horas, por lo que basta con enchufarla por la noche para tenerla lista al día siguiente.

Su estructura de acero al carbono combina resistencia y ligereza, y puede soportar hasta 150kg de peso. Además, el sistema plegable facilita su almacenamiento en casa, oficina o maletero, y la convierte en una gran aliada para quienes buscan una alternativa de movilidad compacta.

Cómoda, segura y lista para cualquier terreno urbano

A pesar de su tamaño, la EB1 está equipada como una bicicleta eléctrica de gama alta: ruedas de 14 pulgadas, frenos de disco delantero y trasero, pantalla LCD inteligente, tres modos de velocidad (10, 15 y 25km/h) y luces LED delantera y trasera para circular con seguridad incluso de noche.

El motor responde con suavidad y ofrece buena aceleración incluso en pendientes de hasta 15° de inclinación. La pantalla digital muestra la velocidad, el nivel de batería y la distancia recorrida, lo que facilita controlar cada trayecto.

Otro punto destacable es su bajo nivel de ruido y el buen equilibrio entre estabilidad y maniobrabilidad. Ideal tanto para trayectos cortos como para moverse entre barrios sin depender del coche o la moto.

Por menos de 400€, la iScooter EB1 ofrece una de las experiencias más completas dentro de su rango de precio: potencia suficiente, autonomía real y diseño plegable con homologación europea. Una bici eléctrica pensada para quienes quieren moverse por la ciudad con libertad y estilo, sin atascos ni gastos de combustible.

