La Switch 2 con Mario Kart World en digital: el pack con mejor relación contenido-precio del momento

El Black Friday de AliExpress está dejando cosas muy llamativas, pero pocas tan redondas como este pack de Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (digital) por 376€ con el código ESBF65. Consola recién lanzada, juego nuevo y un precio que encaja justo donde ... duele menos. Es, básicamente, la forma más sensata de subirse a la nueva generación de Nintendo sin pagar el sobrecoste que tendrán los packs durante meses.

De verdad, el pack más completo para estrenar generación

La Switch 2 mantiene el espíritu híbrido, pero todo lo que toca lo mejora: una pantalla LCD más grande de 7.9 pulgadas a 120 Hz, HDR en portátil y sobremesa, un dock preparado para 4K, doble USB-C y un diseño que por fin se siente «de 2025». Los Joy-Con también dan salto: se acoplan por magnetismo, son más ergonómicos y los sticks vienen reforzados para aguantar lo que los Joy-Con originales no supieron.

Y aquí es donde este pack tiene más sentido que nunca: incluir Mario Kart World desde el minuto uno significa empezar directamente con un juego que exprime todo esto. Nintendo ha metido efectos atmosféricos dinámicos, un ciclo horario en tiempo real y carreras de hasta 24 jugadores. Además, el nuevo modo Supervivencia y el Grand Prix encadenado le dan algo que muchos pedían desde hace años: sensación de progresión real entre circuitos.

A nivel técnico, la consola también promete mucho más. El nuevo chip de NVIDIA hace posible que títulos exigentes —como Cyberpunk 2077— entren por primera vez en el ecosistema Nintendo. Y si alguna vez usas la consola para algo más que jugar, el modo Ratón, el micrófono integrado y la opción de webcam convierten la Switch 2 en un pequeño centro multimedia con aspiraciones.

Este pack es justamente lo que debería ser un «día 1»: consola mejorada, un Mario con novedades de verdad y un precio que encaja perfecto para quienes quieren estrenar la máquina sin esperar a que vuelva a subir. Por eso está dentro de los recomendados de la sección Favorito de ABC: porque ahora mismo, por relación valor-precio, no tiene rival.