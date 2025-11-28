Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

La Switch 2 con Mario Kart World en digital: el pack con mejor relación contenido-precio del momento

La nueva generación de Nintendo empieza fuerte… y este pack es ahora mismo el atajo más inteligente para estrenarla

El reloj de cuarzo que muchos confunden con uno de lujo… y que realmente es un Pagani

Sigue en directo las mejores ofertas del Black Friday 2025: tecnología, moda, hogar y mucho más

La Switch 2 con Mario Kart World en digital: el pack con mejor relación contenido-precio del momento
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Black Friday de AliExpress está dejando cosas muy llamativas, pero pocas tan redondas como este pack de Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (digital) por 376€ con el código ESBF65. Consola recién lanzada, juego nuevo y un precio que encaja justo donde ... duele menos. Es, básicamente, la forma más sensata de subirse a la nueva generación de Nintendo sin pagar el sobrecoste que tendrán los packs durante meses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app