El Samsung Galaxy A56 de 256GB es la estrella de las ofertas AliExpress: ahora está disponible al precio más bajo en España

Javier López Pando 23/04/2026 a las 08:40h.

En lo que respecta a smartphones de gama media, el Samsung Galaxy A56 es un referente por sus especificaciones. Rendimiento equilibrado, una pantalla de calidad y un diseño sencillo, todo a un precio generalmente competitivo. Con las promociones de AliExpress, es aún mejor, ya que cuesta menos de 300 € la versión de 256 GB.

¿Para quién es el Samsung Galaxy A56?

El Samsung Galaxy A56 es el smartphone ideal si no tienes necesidades de rendimiento específicas, pero buscas una solución sólida y duradera, con actualizaciones de seguridad y del sistema periódicas, y a un precio más accesible.

Su núcleo es el chipset Exynos 1580, diseñado para gestionar sin problemas la multitarea, el streaming y las aplicaciones cotidianas. En cuanto a la memoria, cuenta con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, suficiente para usar aplicaciones de redes sociales, algunos juegos móviles y aplicaciones de productividad.

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La batería de 5000 mAh garantiza un día completo de uso intensivo, mientras que la carga rápida de 45 W reduce significativamente los tiempos de espera. Entre los detalles importantes se incluyen la compatibilidad con 5G y la certificación IP67 para una mayor protección contra el agua y el polvo.

Pasemos a las funciones multimedia: una gran pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de 120 Hz te permitirá disfrutar de series, películas, imágenes, vídeos y cualquier otro contenido que te interese. Además, cuenta con un buen brillo para una mejor visibilidad bajo la luz solar directa en exteriores. Por último, en el apartado fotográfico, incluye una triple cámara trasera con un sensor principal de 50 MP, un objetivo ultra gran angular de 12 MP y un objetivo macro de 5 MP. La cámara frontal es de 12 MP.

En resumen, el sistema operativo preinstalado es Android 15 con la interfaz personalizada One UI y funciones avanzadas de IA, como la edición inteligente de fotos y la búsqueda avanzada.

Información sobre el descuento AliExpress

La web de la tienda china muestra el precio en 286,64 €, que actualmente es el precio online más bajo en España. Puedes reducir el precio en 5 € adicionales utilizando el código de descuento AliExpress «MES05». El cupón estará disponible hasta agotar existencias o hasta el 24 de abril. El envío a domicilio es gratuito, pero deberá esperar al menos 6 días para recibir el dispositivo en la dirección que indique.