El Samsung Galaxy S25 Ultra baja como nunca y deja el listón del «mejor Android del mercado» aún más alto

El Samsung Galaxy S25 Ultra acaba de protagonizar uno de los recortes más llamativos del Black Friday de AliExpress (vigente hasta el 3 de diciembre), quedándose en 791,49€ con el código BFES70 o ESBF70 en AliExpress cuando su precio habitual ronda los ... 1325€. Y es justo este choque entre «gama ultra» y «precio terrenal» lo que convierte esta bajada en una de esas oportunidades que cuesta ver dos veces en el mismo año.

Cuando un móvil así baja, no es solo cuestión de potencia

Los números imponen por sí solos: pantalla QHD+ de 6,9 pulgadas a 120Hz, cámara principal de 200MP, procesador con picos de 4,47GHz, 12GB de RAM y una batería de 5000mAh. Pero lo interesante es cómo se traducen esas cifras en el día a día, sobre todo para quienes exprimen el móvil más allá de WhatsApp e Instagram.

Si trabajas desde el teléfono, notarás que todo se mueve a velocidad de ordenador: documentos que se abren sin un segundo de espera, multitarea real sin tirones y una fluidez constante incluso cuando enlazas videollamada, edición rápida y navegación. Para quienes viajan o teletrabajan fuera de casa, esto es oro puro.

La pantalla también marca diferencia. No es solo grande, es cómoda. Ver series por la noche, revisar fotos o leer largos ratos tiene un punto de descanso visual que otros móviles simplemente no ofrecen. Y al sol, el brillo máximo permite seguir usándolo como si nada.

En fotografía, el Ultra sigue jugando en su propia liga. Los 200MP permiten recortar sin perder calidad y el rendimiento nocturno es de los que justifican un desembolso alto. Para escapadas, conciertos o fotos familiares, es de esos móviles que hacen que nunca necesites una cámara aparte.

La batería aguanta jornadas largas sin dramas. No hace falta activar modos de ahorro ni sacrificar los 120Hz. Para un móvil tan grande y tan potente, es de los puntos fuertes más consistentes de esta generación.

Eso sí, hay detalles a tener en cuenta: puede llegarte versión árabe o Hong Kong, Samsung Pay y eSIM no funcionan, no incluye cargador y algunos envíos llegan abiertos porque se revisan antes para confirmar funcionamiento. Si eso no te supone un problema, el descuento es difícil de replicar en lo que queda de temporada.

Y si quieres seguir cazando chollos potentes de tecnología, ya sabes que los mejores siempre asoman por la sección Favorito de ABC.