Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

El Samsung Galaxy S25 Ultra baja como nunca y deja el listón del «mejor Android del mercado» aún más alto

Un descuento inesperado para un móvil que rara vez se mueve de su pedestal

Te cuento por qué muchos recomiendan este juego Bosch de 45 puntas para taladros y destornilladores sin gastar mucho

El Samsung Galaxy S25 Ultra baja como nunca y deja el listón del «mejor Android del mercado» aún más alto
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Samsung Galaxy S25 Ultra acaba de protagonizar uno de los recortes más llamativos del Black Friday de AliExpress (vigente hasta el 3 de diciembre), quedándose en 791,49€ con el código BFES70 o ESBF70 en AliExpress cuando su precio habitual ronda los ... 1325€. Y es justo este choque entre «gama ultra» y «precio terrenal» lo que convierte esta bajada en una de esas oportunidades que cuesta ver dos veces en el mismo año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app