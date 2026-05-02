Los 9 móviles realme que más me gustan ahora mismo: de menos de 100 euros a smartphone gama alta

Alejandra Santisteban Guiu 02/05/2026 a las 06:28h.

Realme lleva años haciendo algo muy difícil: lanzar móviles baratos que no parecen baratos.

Pantallas fluidas, baterías enormes, diseños cada vez más premium y precios que normalmente cuestan bastante menos que los de muchos rivales directos.

Y precisamente por eso la marca está creciendo tanto. Porque tiene modelos para prácticamente cualquier bolsillo. Desde smartphones muy básicos para gastar poco hasta auténticas bestias de gama alta. Estos son, sinceramente, los que más sentido tienen ahora mismo.

realme 14 Pro: probablemente uno de los móviles más equilibrados de toda la marca

Este modelo resume muy bien lo que realme lleva tiempo haciendo tan bien.

Pantalla curva de 120 Hz, cámara Sony con estabilización y diseño claramente premium por muchísimo menos dinero de lo habitual.

Además, el rendimiento general es especialmente sólido para quien quiere un móvil fluido durante varios años sin disparar el presupuesto.

Y sinceramente, cuesta creer el precio viendo todo lo que ofrece.

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realme 14T: batería enorme y pantalla AMOLED por mucho menos de lo esperado

El 14T es el típico móvil que mucha gente compra buscando algo sencillo… y termina sorprendiendo muchísimo más de lo esperado.

La pantalla AMOLED de 120 Hz cambia bastante la experiencia diaria y la batería de 6000 mAh transmite una tranquilidad enorme.

Perfecto para quien usa muchísimo el móvil durante el día y no quiere vivir pendiente del cargador constantemente.

realme P3 Lite: uno de los móviles baratos más recomendables ahora mismo

Aquí realme vuelve a demostrar que sabe dominar especialmente bien la gama económica.

Por menos de lo que cuesta una comida para dos en muchos restaurantes, tienes un móvil con pantalla fluida, batería gigantesca y cámara bastante competente para el día a día.

Y precisamente ahí está parte de su éxito: ofrecer muchísimo más de lo que esperas por este precio.

realme 15 Pro: el modelo que empieza a jugar claramente en otra liga

Realme sube bastante el nivel aquí. Pantalla curva de 144 Hz, batería monstruosa de 7000 mAh y un diseño mucho más cercano a móviles premium de verdad.

Además, la sensación de fluidez es especialmente buena tanto navegando como jugando o consumiendo contenido multimedia.

Y la autonomía directamente juega en otra categoría.

realme 16 Pro Plus: el móvil que parece claramente más caro de lo que cuesta

Hay móviles que transmiten sensación premium desde el primer segundo. Este es uno de ellos.

Pantalla AMOLED enorme, diseño muy futurista y una cámara de 200 MP que automáticamente llama muchísimo la atención. Pero probablemente lo más sorprendente sigue siendo la batería gigantesca combinada con carga rápida.

Y sinceramente, por este precio cuesta encontrar algo tan espectacular visualmente.

realme GT 8 Pro: la auténtica bestia premium de la marca

Aquí ya hablamos de un gama alta de verdad.

Pantalla WQHD+ de 165 Hz, potencia brutal y cámaras muy serias para quien quiere lo mejor de realme sin demasiadas concesiones.

Además, la carga ultrarrápida cambia muchísimo el uso diario. Porque cargar el móvil deja prácticamente de ser un problema.

Y precisamente ahí se nota que realme quiere competir directamente con Samsung, Xiaomi o OnePlus.

realme C71: el móvil barato que probablemente recomendaría a muchísima gente

No todo el mundo necesita gastarse cientos de euros en un smartphone. Y este C71 lo demuestra perfectamente.

Pantalla fluida, batería enorme y experiencia sorprendentemente cómoda para redes sociales, vídeos o navegación diaria.

Ideal para adolescentes, móviles secundarios o simplemente para quien quiere gastar lo mínimo posible sin sufrir usando el teléfono.

realme GT 7: potencia extrema y batería para olvidarte del cargador

La gama GT siempre ha sido la más agresiva de realme. Y este GT 7 mantiene perfectamente esa filosofía.

Muchísima potencia, carga absurdamente rápida y una batería gigantesca que cambia totalmente la autonomía diaria.

Además, el diseño transmite bastante sensación premium sin resultar excesivamente llamativo.

realme Note 70T: el smartphone básico perfecto para quien quiere gastar poquísimo

Realme también domina especialmente bien los móviles ultrabaratos.

Este Note 70T está pensado para quien solo quiere un móvil sencillo, cómodo y con mucha batería para el día a día.

Llamadas, WhatsApp, redes sociales y vídeos sin complicaciones. Y todo por un precio especialmente bajo incluso para los estándares actuales.

El veredicto: realme sigue siendo una de las marcas que mejor entiende la calidad-precio

Pocas marcas tienen ahora mismo un catálogo tan amplio y equilibrado.

Desde móviles por menos de 100 euros hasta auténticos gama alta premium con pantallas y baterías espectaculares.

Y precisamente por eso realme sigue creciendo tanto: porque casi siempre consigue ofrecer más de lo que cuesta.

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