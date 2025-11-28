¿Cómo consigue el Samsung Galaxy A56 5G seguir dominando las ventas en la gama media?
El Samsung Galaxy A56 5G vuelve a ponerse arriba en ventas gracias al Black Friday de AliExpress, donde se queda en 237,47€ con el código ESBF35. Por este precio, es difícil encontrar un móvil tan equilibrado y tan bien pensado para durar ... años (literalmente: tiene 6 actualizaciones de Android garantizadas). Y ahí está gran parte del secreto.
La fórmula del A56: equilibrio real y cero fuegos artificiales
Mientras muchos modelos de gama media compiten a base de números llamativos, Samsung lleva años haciendo lo mismo con la serie A5x: centrarse en lo que el usuario medio valora de verdad. ¿Pantalla? Una AMOLED 2X de 6,7 pulgadas y 120 Hz con brillo, fluidez y visibilidad al sol superiores a casi todo lo que se mueve por este rango de precio. ¿Durabilidad? Gorilla Glass Victus 2 e IP67, que no es lo habitual por menos de 250€.
En rendimiento, el Exynos 1580 (4 nm) no es un procesador para romper benchmarks, sino para que el móvil vaya rápido hoy… y dentro de tres años incluso con apps pesadas. A eso súmale 8 o 12 GB de RAM, y una autonomía que sigue siendo una referencia en esta línea: 5000 mAh con carga rápida de 45 W.
Lo mismo en cámaras: no busca el «wow» artificial, sino fotos consistentes. El combo 50 MP + 12 MP + 5 MP rinde bien en modo automático, enfoca rápido y saca color realista sin pasarse de procesado. Y la selfie de 12 MP, aunque discreta sobre el papel, funciona mejor de lo esperado en vídeo y en videollamadas.
En resumen: el A56 no quiere deslumbrar, quiere acompañarte. Y lo consigue. Por eso sigue arriba en ventas y por eso está entre las compras más sensatas del Black Friday para quien quiere móvil bueno, duradero y sin complicaciones. Lo hemos incluido en los recomendados de Favorito de ABC justo por eso: por su equilibrio.
