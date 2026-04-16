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Doble descuento AliExpress para el Xiaomi TV Box S: un excelente Smart TV Box con Google TV, ahora por menos de 50€

Transforma tu experiencia de televisión y cine en casa por menos dinero

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Xiaomi Tv Box S
Javier López Pando

Javier López Pando

¿Conoces el Xiaomi TV Box S 3a Gen? Si no, debes saber que es una de las soluciones más completas para convertir cualquier televisor en un Smart TV avanzado, ya que integra compatibilidad con las principales aplicaciones de streaming y estándares de audio y vídeo que elevarán la experiencia a un nivel casi cinematográfico. Además, gracias a las ofertas de AliExpress, puedes conseguirlo ahora mismo por menos de 50 €, ¡con envío gratuito!

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¿Para qué se utiliza el Xiaomi TV Box S?

Este Smart TV Box está diseñado para revolucionar tu experiencia de uso del televisor. Para modelos antiguos sin funciones smart, resulta mucho más útil, ya que añade acceso a miles de apps y servicios de streaming a través de Google TV e integra el Asistente de Google para buscar contenido con la voz y gestionar dispositivos domésticos inteligentes directamente desde el televisor.

Si ya tienes un dispositivo inteligente, te resultará práctico, ya que utiliza un sistema operativo diferente o, incluso, añade compatibilidad con los estándares de vídeo Dolby Vision y HDR10+, y los estándares de audio Dolby Atmos y DTS:X, permitiéndote disfrutar de tu contenido multimedia favorito con la máxima calidad posible, una reproducción de color más realista, un contraste mejorado, mayor profundidad de imagen y una experiencia de sonido envolvente y multidimensional.

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El dispositivo admite una resolución máxima de 4K Ultra HD (3840 x 2160) a hasta 60 fps y está equipado con un procesador de cuatro núcleos de hasta 2,5 GHz, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. En definitiva, esta configuración te ofrecerá la máxima fluidez en la navegación y un rendimiento superior en comparación con la generación anterior del mismo dispositivo.

Por último, en cuanto a conectividad, el Xiaomi TV Box S de tercera generación ofrece compatibilidad con Wi-Fi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth 5.2, para conexiones estables y rápidas a Internet, o incluso a otros dispositivos que se pueden emparejar con el TV Box para mejorar tu experiencia de usuario diaria.

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Detalles del doble descuento AliExpress

Hasta el 19 de abril, puedes acceder a una doble oferta en AliExpress. El descuento básico reduce el precio a 47,50 €, con envío y devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días. Si utilizas el código de descuento AliExpress «SRES02», ahorrarás 2 € adicionales por compra. También hay otros cupones disponibles durante las Rebajas de Primavera, pero requieren un importe mínimo de compra superior, es decir, debes añadir más artículos a tu carrito.

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