La cámara que muchos ya llevan: por menos de 35 euros registra impactos y ahorra trámites con el seguro

Cada vez más conductores instalan una cámara en su coche para evitar conflictos con el seguro o con otros vehículos. La Dashcam B53P, disponible por 34,39€ en AliExpress, se ha convertido en una de las más recomendadas por su calidad de grabación y facilidad ... de uso. Graba en 4K, dispone de visión nocturna, WiFi, GPS y lente doble (frontal y trasera), y lo hace sin ocupar apenas espacio en el parabrisas.

Graba todo lo que ocurre dentro y fuera del coche

La Dashcam B53P utiliza el chip Novatek 96670 junto con el sensor Sony IMX415, una combinación capaz de grabar con gran detalle tanto de día como de noche. La cámara frontal alcanza resolución 3840x2160@25fps, mientras que la trasera llega a 1080p@25fps, con ángulos de visión de 170° y 140° respectivamente. Esto permite capturar todo lo que ocurre delante y detrás del vehículo con nitidez suficiente para identificar matrículas o señales.

La apertura F1.6 de la lente principal mejora la grabación en condiciones de poca luz, y el sistema Super Night Vision reduce el ruido de imagen durante la conducción nocturna. Además, gracias a su modo de grabación en bucle, la cámara sobrescribe automáticamente los vídeos antiguos cuando la tarjeta de memoria se llena, asegurando que nunca se quede sin espacio.

Conectividad total, GPS y visión nocturna avanzada

Uno de los puntos fuertes de esta dashcam es su conectividad WiFi integrada, que permite acceder a las grabaciones desde el móvil sin necesidad de cables. Desde la aplicación se pueden descargar vídeos, tomar fotos o ajustar la configuración. También incorpora módulo GPS, que registra la velocidad y la ubicación del vehículo en cada trayecto, algo muy útil en caso de accidente o reclamación.

Su instalación es sencilla: se fija al parabrisas con una pegatina electrostática y se alimenta mediante el encendedor del coche. Si se desea, puede añadirse un cableado permanente (línea Buck) para grabar incluso con el coche estacionado.

Fabricada con materiales resistentes y un diseño compacto, esta cámara apenas interfiere en la visibilidad y ofrece una perspectiva completa de la conducción. Para muchos usuarios, su utilidad va más allá del precio: graba, protege y simplifica los trámites con el seguro cuando ocurre un incidente.

La Dashcam B53P es una inversión pequeña con un gran valor práctico. Por poco más de 30€, ofrece grabación 4K, GPS, visión nocturna y doble cámara, un conjunto que hasta hace poco solo se veía en modelos de más de 100€. Ideal para quienes buscan tranquilidad al conducir sin gastar de más.

Y si te interesa descubrir más accesorios para el coche —desde arrancadores portátiles hasta soportes inteligentes—, en la sección Favorito de ABC encontrarás cada semana nuevas recomendaciones útiles y con descuentos reales.