Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

La cámara que muchos ya llevan: por menos de 35 euros registra impactos y ahorra trámites con el seguro

Un pequeño dispositivo que graba en 4K y puede evitar más de un disgusto al volante

Más barato que en Black Friday: el Nothing Phone (2a) Plus que deja sin argumentos a Xiaomi

La cámara que muchos ya llevan: por menos de 35 euros registra impactos y ahorra trámites con el seguro
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada vez más conductores instalan una cámara en su coche para evitar conflictos con el seguro o con otros vehículos. La Dashcam B53P, disponible por 34,39€ en AliExpress, se ha convertido en una de las más recomendadas por su calidad de grabación y facilidad ... de uso. Graba en 4K, dispone de visión nocturna, WiFi, GPS y lente doble (frontal y trasera), y lo hace sin ocupar apenas espacio en el parabrisas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app