Cierra el curso la Fórmula 1 al calor de los petrodólares en Abu Dabi y, como es costumbre, la carrera se hace soporífera en el insípido circuito de Yas Marina, curvas de 90 grados en escuadra, demasiados giros, pocas sensaciones en un trazado que se ha hecho soporifero año tras años, donde es muy difícil adelantar sin DRS. En el bostezo de clausura, gana Max Verstappen sin ninguna oposición. Su décimo triunfo. Los Mercedes, con Bottas insustancial y Hamilton convaleciente del Covid, no presentaron batalla.

La salida no alteró casi nada, entre otras cosas porque desde la parrilla a la primera curva apenas hay doscientos metros y, salvo penosa puesta en escena, no hay distancia para variar el contenido.

Por no haber no hubo ni mensajes de radio con algún condimento, algún picante que animase el tostón. Verstappen se marchó, escapó desde la salida y Bottas, que lo siguió con antepojos, no se acercó en toda la carrera al holandés. Bottas es una decepción permanente, pero su manager es el jefe de Mercedes.

Carlos Sainz terminó sexto después de una contienda interesante al principio con los Ferrari de Vettel y Leclerc, de lo poco que hubo en la carrera. El español fue sometido a una investigación por presunta irregularidad en la calle de garajes cuando entró a cambiar neumáticos.

Acaba la Fórmula 1 con un notable éxito en el litigio con la pandemia, el maldito coronavirus. Solo tres pilotos contagiados en una gestión modélica, organizada en burbujas y que ha llegado al final con sobfesaliente mínimo.