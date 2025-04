El Betis ultima la inscripción de Bravo sin tener que vender

El Real Betis está ultimando la inscripción de Claudio Bravo en LaLiga, como hizo con Luiz Henrique, Joaquín y Guardado en las previas del encuentro ante el Osasuna del viernes pasado. El club verdiblanco volverá a aprovechar la «palanca» gestionada con la aportación de sus principales accionistas, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, para incluir al portero chileno entre los disponibles para Manuel Pellegrini. Y es que Bravo no fue inscrito la semana pasada por un detalle contractual que no pudo ser solventado y que en estos días está en vías de solucionarse. Por ello, la entrada de Bravo en LaLiga no depende de ningún movimiento más de mercado y no ha de implicar salidas. El chileno renovó hace unos meses hasta junio de 2023, como hicieron Guardado y Joaquín.

El alta de Bravo se espera que sea inmediata en las próximas horas dado que las conversaciones con LaLiga están concretadas en este sentido. Con Bravo completará el Betis su nómina de porteros además de Rui Silva, que ha sido titular en los tres primeros partidos ligueros, y Dani Martín. El internacional chileno ya estará disponible para el partido ante el Real Madrid de este sábado en el estadio Santiago Bernabéu.

Pellegrini ya señaló tras la victoria ante Osasuna (1-0) la importancia de contar con Bravo y también destacó a Willian José, con quien se abre otro escenario, puesto que sí depende de algún movimiento de mercado en forma de salidas u otras palancas.

Y es que el delantero brasileño es el único que resta por ser dado de alta entre los jugadores con los que cuenta el Betis para este curso. Camarasa es caso aparte ya que el club le renovó para que pudiera recuperarse pero ya conocía que no iba a contar con ficha deportiva, como está sucediendo.

Willian José, contratado este verano procedente de la Real Sociedad al activar la opción tras la cesión del pasado curso, queda pendiente de los últimos movimientos de mercado para ver si sale o puede ser inscrito finalmente.

