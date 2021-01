Cuando estábamos confinados

Juan Gómez-Jurado Escritor, autor de «Rey blanco»

Madrid se desconfina / Desde el 27 de abril los menores podían salir a la calle una hora al día. Sofía y Jorge, de 4 y 3 años, esperan la víspera en su casa del barrio de Hortaleza para poder pasear después de varias semanas confinados - Maya Balanyá

Si lo miras de cerca, el asfalto no es más que un lienzo. Un lienzo colocado hace décadas, quizás siglos, por alguien que lo pensó, que lo planeó, para que otros lo pintasen. Si lo miras de cerca, el asfalto suspira, paciente, por ser pisado, transitado, rodado. Una acera, ese conjunto de baldosas, no es nada más que una partitura, aguardando la tinta que convierta el pentagrama en sinfonía. Una esquina es una oportunidad. La vida, esperando a que la dobles.

Al otro lado aguardan la prostituta, el asesino, el vendedor de lotería con su décimo premiado, el ladrón, el amor verdadero, el músico callejero y esa caca de perro que no has visto, por ir mirando el móvil, hasta que ha sido demasiado tarde. Un lienzo en blanco es esperanza, es un instante a punto de suceder. Una calle vacía no es desesperación, sino promesa. Y no hay nada más ilusionante, ni más inalcanzable que un horizonte.