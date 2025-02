«Los políticos andaluces se ríen de los médicos desde que Guerra dijo que nos vería a todos en alpargatas»

El pediatra Alfonso Carmona (Andújar, 1950) ha trabajado durante más de treinta y cinco años en la sanidad pública y preside desde hace año y medio el Real Colegio Oficial de Médicos de Sevilla . El fundador y director del Instituto Hispalense de Pediatría , en el que trabajan cuatrocientos profesionales, de los cuales trescientos son médicos, participa desde hace quince años en diversas campañas de salud en Costa de Marfil que han permitido vacunar a más de seiscientos mil niños africanos.

Muchos médicos sevillanos y del resto de Andalucía se están manifestando contra la Consejería de Salud. Parece que no han cambiado mucho las cosas para ustedes.

Los médicos estamos indignados porque llevamos casi treinta años en que los políticos no han hecho nada por nosotros y con el cambio de Gobierno volvimos a tener ilusión de que esto cambiaría. Se reunieron con nosotros y nos ofrecieron muchas cosas que son necesarias desde hace mucho tiempo. Nos prometieron que en cien días lo harían y no lo hicieron.

Parece que una cosa es lo que se quiere y otra distinta lo que se puede.

Por eso les dimos un margen de confianza después de esos cien días . Lo que no se puede aceptar es que en agosto nos dijeran los responsables de la Consejería de Salud que en septiembre presentarían tres cosas de las que prometieron y que no lo hicieran. Y ahora aparecen los presupuestos de la Junta de Andalucía y no hay absolutamente nada en favor de la dignificación del trabajo del médico. Nos han engañado.

El consejero de Salud es médico.

Sí. Jesús Aguirre y Esperanza Oña son médicos y saben perfectamente lo que pasa con los médicos. Yo confiaba en estas personas pero veo que todos los políticos se ríen de nosotros.

¿Les prometieron la equiparación salarial y acabar con la precariedad?

Sí. Y lo que van a subir el año que viene es el 2 por ciento. El sueldo base de un médico en Andalucía es de 1.500 euros . A mí me parece una canallada para un profesional con tanta formación académica y tanta responsabilidad. También prometieron que iban a extender el complemento de exclusividad que perciben los médicos que no realizan ninguna otra actividad a todo el colectivo, algo que parece lógico cuando dos personas tienen el mismo horario y realizan exactamente el mismo trabajo. E l pago de las guardias médicas sigue siendo el más bajo de España, menos de 18 euros la hora. También se dijo que se iba a incentivar los destinos de díficil acceso y tampoco se ha hecho nada. Yo esperaba que, al menos, dejaran de tirar balones fuera y nos dijeran las cosas claramente. Y si no pueden hacerlo ahora, que nos pongan un plazo real con luz y taquígrafos para hacerlo.

¿Usted cree que se aprovechan del componente vocacional de la profesión médica? Que nunca van a dejar tirados a sus pacientes.

Sí, eso va inherente al médico y de eso se aprovechan. Cuando tiene al paciente delante, se le olvida todo: las horas, el dinero, el trabajo. Está inmerso en eso, en curarlo.

Dice este Gobierno que ha acabado con los «contratos basura» de un día, incluso de horas, que hacía el Gobierno anterior. Y que si no se cubren algunas plazas es porque no hay médicos en la bolsa de empleo.

Algo se ha mejorado en eso pero estamos muy lejos de una solución acorde con la dignidad de los profesionales . Respecto a lo segundo, en toda España salen veinte mil licenciados al año y se convocan unas diez mil plazas de MIR . Médicos hay pero faltan profesionales en algunas especialidades. No puede ser, por poner un ejemplo, que salgan veinte neurocirujanos y treinta y cinco pediatras. No voy contra ninguna especialidad, pero hacen falta más pediatras y médicos de familia. Considero que las plazas deberían convocarse de acuerdo con las necesidades de la población. Y si hay que incentivar económicamente estas especialidades que se haga.

¿Los MIR sevillanos tienen también que mejorar su formación?

Creo que hay que incentivar la docencia y a los tutores, cosa que no se hace. Y mejorar la docencia en los grandes hospitales que tienen capacidad para hacerlo . Vemos que muchos han recortado el número de residentes de estas especialidades que más se necesitan. Yo creo que podrían utilizarse los hospitales privados para mejorar la formación de los MIR , como se hace en Navarra o en Madrid.

635 médicos sevillanos abandonaron Andalucía desde 2014. ¿El escaso reconocimiento salarial y profesional está favoreciendo su fuga hacia otras comunidades?

Sí. Los vascos pagan veinte mil euros más al año a sus médicos. Españoles somos todos, desde Finisterre hasta Tarifa.

Este éxodo, unido a la falta de pediatras, anestesistas, traumatólogos y otros profesionales, está provocando problemas en la asistencia en algunas zonas y especialidades.

Sí. Los hay incluso en centros de salud de algunos distritos sevillanos. Me llama la atención que digan algunos responsables políticos que van a traerse de fuera de Andalucía pediatras y otros especialistas que faltan . Piense que en Irlanda, donde trabajan algunos médicos sevillanos, les pagan 150.000 euros al año, tres veces más de lo que ganarían aquí, como máximo, y están reconocidos social y científicamente . No tenemos capacidad para traernos ningún médico de fuera de Andalucía y lo peor es que los médicos que formamos aquí se están yendo fuera.

¿Y los médicos de algunos países latinoamericanos? Venezuela, por ejemplo, donde muchos tienen que abandonar el país.

Sí, a ellos sí podríamos traérnoslos y yo creo que en determinadas especialidades serían muy útiles para el sistema público andaluz . Se les suelen homologar sus estudios pero no sus especialidades. Creo que deberían hacerles un examen y que se les forme en un hospital. Siempre será mejor tener un médico de cualquier otro país en un sitio en el que no lo hay que no tener ninguno.

La profesión médica gozaba de mucho prestigio y respeto social. Parece que, en parte, se ha perdido.

Esto viene de muy atrás. En la época de Felipe González y Alfonso Guerra , grandes estadistas, por otra parte. Recuerdo que Guerra dijo una vez que no pararía en ver a todos los médicos en alpargatas. ¿Por qué no dijo justo lo contrario: que no pararía hasta que viera a todo el mundo con zapatos buenos de charol, que era lo más caro entonces? Es mejor igualar por arriba que hacerlo por abajo.

¿De ahí arranca la cosa?

Sí. De ahí arranca el asedio a los médicos, a decir que todos son ladrones, que miraban por encima del hombro a los demás y que lo único que quieren es dinero. Se ha demostrado que esto no es así pero se ha hecho mucho daño a esta profesión.

También se les está haciendo daño físico. Las agresiones a los profesionales sanitarios han crecido un 40 por ciento en Sevilla y en lo que va de año y casi lo mismo en el resto de Andalucía. A un médico Rociana le han dañado seriamente un oído de un puñetazo en la cabeza propinado por el familiar de un paciente.

Estas agresiones reflejan la pérdida de valores de la sociedad, la falta de responsabilidad, de esfuerzo, de respeto, de educación. Ahora se ve todo bien. Los maestros y los médicos, los dos colectivos más importantes para cualquier país, están siendo los más agredidos. Esto es tremendo. Espero que los jueces empiecen a castigar estos delitos porque hasta ahora no se está haciendo, ya sea con dinero o con penas de cárcel. Hacen falta castigos ejemplares para estos comportamientos.

¿Cómo ve la situación de los hospitales sevillanos?

Hacen falta más médicos para reducir las listas de espera porque se está haciendo trabajar más a los profesionales. Creo que se debe incentivar a quienes quieran hacerlo quitándole el tiempo a su familia. Hay más problema en las intervenciones más importantes porque requieren más profesionales y un mayor gasto público.

Los profesionales de Urgencias del Virgen del Rocío se han manifestado hace poco diciendo que no pueden más.

He estado muchos años en Urgencias y siempre hay demoras. Hay picos muy altos y luego otros muy bajos, por ejemplo, cuando hay un Sevilla-Betis o un Madrid-Barcelona . A mí me ha llegado una madre por un orzuelo de su hijo, que ni siquiera era de ese día. O un lunes con una fiebre que le dio al niño el sábado. Recuerdo días que en el Hospital Infantil hemos recibido a 400 personas. Habrá días que se necesiten refuerzos pero creo que, en general, están bien dimensionadas.

¿Este estrés profesional en Urgencias y las guardias tan largas de los hospitales pueden aumentar el número de errores médicos?

Sí. Todos nos equivocamos pero en condiciones de estrés los errores pueden aumentar. Su porcentaje de error, no obstante, es muy bajo, a pesar de esas condiciones en las que trabajan a menudo.

Según un reciente estudio del Virgen del Rocío, más del 80 por ciento de las urgencias recibidas en sus instalaciones no eran urgentes. ¿Falta cultura sanitaria?

Sí. Y la gente está acostumbrada a la prisa y a que se resuelven las cosas inmediatamente, o cuando piensen que les conviene.

¿Se usan también las Urgencias para saltarse las listas de espera en pruebas diagnósticas?

Creo que sí. Esto hay que solucionarlo y me produce tristeza que las listas de espera de determinadas patologías estén aumentando. Pienso en algunas como obesidad mórbida en el que saldría más barato operar pronto porque durante el tiempo de espera el enfermo consume muchos recursos.

«El Ejército se equivocó al vender el Hospital Militar al SAS en lugar de a la OTAN. Si se abriera una parte a enfermos crónicos, podría aliviar a los demás centros»

Sevilla tiene el índice de camas hospitalarias por habitante más bajo de Europa. Sin embargo, tenemos el antiguo Hospital Militar abandonado desde hace más de quince años.

Creo que el Ejército se equivocó al venderlo al SAS en lugar de a la OTAN. Era un magnífico hospital que se ha deteriorado mucho . Creo que podría abrirse por partes, por ejemplo, a enfermos crónicos de edad avanzada porque descargaría de trabajo a los demás hospitales.

El Virgen Macarena aún tiene muchas habitaciones de tres camas. Chaves prometió hace veinte años que acabaría con ellas.

Es muy difícil por la falta de espacio. Recuerdo que en el Hospital Maternal nacían quince mil bebés hace muchos años y ahora sólo nacen cinco mil. Tal vez se podrían distribuir de mejor manera las camas existentes. De todas formas, creo que no habría que invertir más dinero hasta que los médicos estén reconocidos.