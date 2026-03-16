Tecnología a precio de chollo para cerrar la Fiesta de Primavera de Amazon

Alejandra Santisteban Guiu 16/03/2026 a las 06:30h.

Las campañas grandes de Amazon tienen un pequeño problema para los compradores indecisos: cuando te decides, muchas ofertas ya han desaparecido. La Fiesta de Primavera está llegando a su último tramo y todavía quedan productos tecnológicos con descuentos interesantes. Algunos son portátiles, otros monitores o accesorios gaming, pero todos tienen algo en común: normalmente cuestan bastante más.

En esta selección hemos reunido varios dispositivos que siguen rebajados antes de que la campaña termine. Desde ordenadores con mucha memoria hasta tablets, impresoras portátiles o auriculares pensados para gaming.

Si estabas esperando el momento para renovar tecnología en casa, estas ofertas pueden ser de las últimas oportunidades antes de que los precios vuelvan a la normalidad.

HP 15: un portátil potente para trabajar, estudiar o crear contenido

HP apuesta por el equilibrio con este portátil de 15,6 pulgadas. El procesador AMD Ryzen 7 acompañado de 16 GB de RAM y un SSD amplio permite trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo sin demasiadas esperas.

La pantalla Full HD ofrece buen espacio para productividad y el equipo llega listo para usar con Windows.

Una opción interesante para quienes buscan un portátil potente para el día a día sin entrar en precios de gama profesional.

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Lenovo IdeaPad Slim 3: ordenador sencillo y eficaz para tareas cotidianas

Lenovo tiene en el IdeaPad Slim 3 uno de sus portátiles más equilibrados para uso doméstico o académico. Su procesador Ryzen de bajo consumo permite navegar, estudiar o trabajar con documentos con fluidez.

El equipo incorpora 16 GB de memoria y almacenamiento SSD, lo que mejora la velocidad al abrir aplicaciones o archivos.

Una alternativa sólida para quienes buscan un portátil práctico sin gastar demasiado.

Dell 15: portátil con pantalla rápida y rendimiento equilibrado

Dell propone un portátil de 15 pulgadas pensado para productividad y entretenimiento. El procesador Intel Core i5 junto con 16 GB de RAM ofrece un rendimiento cómodo para multitarea.

Además, la pantalla con refresco más alto aporta una sensación de mayor fluidez al desplazarse por aplicaciones o páginas web.

Un equipo muy equilibrado para trabajo, estudio o uso doméstico intensivo.

Acer Aspire 14 AI: portátil moderno con inteligencia artificial integrada

Acer se suma a la nueva generación de portátiles con funciones de inteligencia artificial. El Aspire 14 AI combina procesadores modernos con gráficos Intel Arc y una pantalla IPS de buena calidad.

Su tamaño de 14 pulgadas lo hace más compacto y fácil de transportar. Un portátil pensado para quienes quieren tecnología actual en un formato ligero y versátil.

LG UltraWide 34: un monitor panorámico que cambia la forma de trabajar

Los monitores UltraWide de LG son muy populares para productividad. El formato 21:9 permite abrir varias ventanas al mismo tiempo sin necesidad de dos pantallas.

Además, su panel IPS ofrece colores equilibrados y buena visibilidad desde distintos ángulos.

Una opción muy interesante para quienes trabajan con multitarea o edición.

AOC Gaming Q27G4XD: monitor rápido para jugadores exigentes

AOC apuesta por los jugadores con este monitor QHD de 27 pulgadas. Su tasa de refresco alta y tiempo de respuesta rápido ayudan a que los movimientos en pantalla sean más fluidos.

Además, el panel IPS ofrece buen equilibrio entre velocidad y calidad de imagen.

Una pantalla diseñada para gaming competitivo o juegos rápidos.

Philips 32E1N3100LA: pantalla grande para trabajar con comodidad

Philips propone un monitor de 32 pulgadas pensado para productividad y entretenimiento.

El tamaño permite trabajar con varias ventanas abiertas o disfrutar de películas y series con más comodidad. Además incluye altavoces integrados, lo que simplifica el escritorio.

Canon Selphy CP1500: impresora portátil para fotos instantáneas

La Canon Selphy CP1500 permite imprimir fotografías directamente desde el móvil o dispositivos compatibles.

Su tamaño compacto y conexión inalámbrica la hacen ideal para viajes o eventos familiares. Además, el kit incluye papel fotográfico para empezar a imprimir desde el primer momento.

Kodak Mini 2 Retro: impresora pequeña para recuerdos inmediatos

Kodak apuesta por la nostalgia con esta impresora portátil. Permite imprimir fotos desde el móvil en formato pequeño tipo tarjeta.

Una forma divertida de convertir fotos digitales en recuerdos físicos al instante.

Samsung Galaxy Tab A11+: una tablet equilibrada para ocio y estudio

Samsung propone una tablet con pantalla de 11 pulgadas y refresco fluido. Los altavoces Dolby ayudan a mejorar la experiencia multimedia al ver vídeos o jugar.

Una tablet versátil para consumir contenido, estudiar o navegar.

GEEKOM A6 Aurora: mini PC potente en tamaño compacto

Los mini PC están ganando popularidad por su tamaño reducido. El GEEKOM A6 Aurora combina procesador Ryzen con memoria DDR5 y almacenamiento amplio.

Todo en un equipo muy pequeño que puede colocarse fácilmente en cualquier escritorio. Ideal para oficina, trabajo remoto o centros multimedia.

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Razer BlackShark V2 Pro: auriculares diseñados para esports

Razer es una marca muy reconocida dentro del gaming. Los BlackShark V2 Pro ofrecen sonido envolvente, micrófono de alta calidad y conectividad inalámbrica.

Una opción muy interesante para quienes juegan online o hacen streaming.

Metapen A8: lápiz digital preciso para iPad

El Metapen A8 permite escribir o dibujar en iPad con precisión y baja latencia. Es compatible con muchos modelos recientes de la tablet de Apple.

Una herramienta útil para estudiantes, diseñadores o quienes toman notas digitales.

ASUS ROG Keris II Ace: ratón gaming ultraligero

ASUS ROG apuesta por la precisión con este ratón inalámbrico pensado para esports. Su sensor de alta resolución y peso muy reducido permiten movimientos rápidos y precisos.

Un periférico diseñado para jugadores competitivos.

Trust Yuno: ratón vertical para mejorar la ergonomía

Los ratones verticales ayudan a reducir la tensión en muñeca y antebrazo.

El Trust Yuno está pensado para quienes pasan muchas horas frente al ordenador. Una solución sencilla para mejorar ergonomía en el trabajo diario.

Lemorele Docking Station: hub completo para ampliar conexiones

Las docking station permiten añadir múltiples puertos a un portátil moderno.

Este modelo ofrece HDMI, USB, Ethernet y lector de tarjetas en un solo dispositivo. Muy útil para convertir un portátil en una estación de trabajo completa.

JBL Quantum 810: auriculares inalámbricos para gaming y streaming

Los JBL Quantum 810 combinan sonido potente con cancelación de ruido y micrófono dedicado.

La batería permite largas sesiones de juego o streaming. Un modelo pensado para jugadores y creadores de contenido.

UGREEN Docking Station: base multifunción para Mac mini

UGREEN ofrece una estación de expansión diseñada para Mac mini.

Añade puertos USB, lector de tarjetas y almacenamiento adicional mediante SSD. Una forma muy práctica de ampliar las capacidades del ordenador.

Huawei Pura 80 Ultra: smartphone con fotografía avanzada

Huawei apuesta fuerte por la fotografía con el Pura 80 Ultra.

Su sistema de cámaras avanzado y batería de gran capacidad lo convierten en un móvil de gama alta. Un dispositivo pensado para quienes quieren fotografía móvil de alto nivel.

Google Pixel 10 Pro: inteligencia artificial y fotografía en un móvil premium

El Pixel 10 Pro continúa la tradición de Google en fotografía móvil. Su sistema de cámaras y funciones de inteligencia artificial permiten mejorar imágenes, editar fotos y optimizar el rendimiento del teléfono.

Un smartphone diseñado para quienes buscan Android puro y fotografía avanzada.

El veredicto: últimos chollos antes de que termine la campaña

Las grandes campañas de Amazon suelen durar pocos días y muchas de las mejores ofertas desaparecen antes de tiempo. Aunque la Fiesta de Primavera está llegando a su final, todavía quedan dispositivos tecnológicos con descuentos interesantes.

Si estabas pensando en renovar ordenador, monitor o accesorios, este puede ser uno de los últimos momentos para aprovechar estas rebajas antes de que los precios vuelvan a su nivel habitual.

En la sección Favorito de ABC seguimos seleccionando ofertas reales en tecnología, hogar y motor para ayudarte a encontrar dispositivos que suman sin complicarte la vida.