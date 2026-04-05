Estos son los productos Goodyear que uso para alargar la vida de mi coche y ahora cuestan menos

Álvaro Vázquez Chimeno 05/04/2026 Actualizado a las 06:51h.

Cuidar el coche no siempre significa gastar mucho dinero ni ir constantemente al taller. Muchas veces, pequeños accesorios y productos básicos marcan la diferencia en el mantenimiento y la seguridad.

Por eso, estos productos de Goodyear se han convertido en aliados habituales para muchos conductores. Ahora además están rebajados, con precios desde solo 13,99€, lo que los convierte en compras prácticas y asequibles.

Aditivo diésel Goodyear: cuida el motor desde dentro

Este aditivo está pensado para mejorar el rendimiento del combustible y mantener limpio el sistema de inyección. Es un pequeño gesto que ayuda a alargar la vida del motor.

Por 13,99€, es una de las formas más sencillas de cuidar un coche diésel. Ideal para usar de forma periódica.

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Kit de alfombrillas Goodyear: protege el interior sin complicaciones

Las alfombrillas universales ayudan a mantener limpio el interior del coche y evitan el desgaste del suelo original. Son un básico que muchos pasan por alto.

Por 26,49€, este kit ofrece una solución práctica y duradera. Además, encaja en la mayoría de vehículos.

Medidor de presión digital: controla tus neumáticos fácilmente

Llevar la presión correcta en los neumáticos es clave para la seguridad y el consumo. Este medidor digital permite comprobarla en segundos.

Por 16,49€, es un accesorio pequeño pero muy útil. Perfecto para llevar siempre en la guantera.

Cadenas líquidas Goodyear: solución rápida para nieve

Cuando llega el frío, estas cadenas líquidas pueden sacarte de un apuro. Mejoran el agarre en condiciones complicadas.

Por 19,80€, son una alternativa práctica frente a las cadenas tradicionales. Fáciles de aplicar y muy útiles en momentos puntuales.

Llave de rueda en cruz: imprescindible en cualquier coche

Un clásico que nunca debería faltar. Esta llave facilita el cambio de ruedas de forma cómoda y segura.

Por 19,99€, es una herramienta básica que puede ahorrarte muchos problemas en carretera.

Baliza V16 Goodyear: seguridad visible y conectada

Cada vez más obligatoria, esta baliza permite señalizar el vehículo sin salir del coche. Además, cuenta con conectividad y geolocalización.

Por 29€, es una inversión en seguridad. Muy recomendable para evitar riesgos en caso de avería.

Arrancador de emergencia: evita quedarte tirado

Este dispositivo permite arrancar el coche cuando la batería falla. Además, funciona como power bank y linterna.

Por 82,80€, es uno de esos productos que esperas no usar… pero agradeces tener cuando hace falta.

Cubierta para coche Goodyear: protege frente a clima y suciedad

Si dejas el coche en la calle, una buena funda ayuda a proteger la carrocería del sol, la lluvia o el polvo.

Por 51,72€, es una solución sencilla para mantener el coche en mejor estado durante más tiempo.

El veredicto: pequeños detalles que marcan la diferencia

Estos productos no son grandes inversiones, pero sí herramientas útiles que ayudan a cuidar el coche en el día a día.

Con precios ajustados y funciones prácticas, son compras inteligentes para evitar problemas y alargar la vida del vehículo sin complicaciones.

En la sección Favorito de ABC seguimos seleccionando ofertas reales en tecnología, hogar y motor para ayudarte a encontrar dispositivos que suman sin complicarte la vida.