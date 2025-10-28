Oferta del día: Rowenta Easy Steam, el centro de planchado que facilitará tu día a día

Un centro de planchado de alto rendimiento es, quizás, lo que necesitas en casa para que el acto de planchar no se te haga tan cuesta arriba. Este tipo de productos está pensado para quien quiera resultados profesionales sin complicaciones.

Concretamente, el centro ... de planchado Rowenta Easy Steam cuenta con 2400w de potencia y 6 bares de presión, un modelo que ofrece una combinación perfecta de fuerza y eficiencia, permitiendo eliminar las arrugas incluso en aquellos tejidos más duros de roer.

Su salida de vapor continua de 110g/min garantiza un planchado uniforme, fluido y constante, mientras que su golpe de vapor de 270g/min proporciona ese extra de potencia ideal para tus prendas gruesas y esas zonas más difíciles de tratar.

Rendimiento y potencia para un planchado eficaz

A todo esto hay que añadirle un elemento esencial y distinguible: su suela Airglide de acero inoxidable que asegura una excelente difusión del vapor y un deslizamiento suave por cualquier tipo de tejido. Su punta perfilada facilita el acceso a los bordes, cuellos o costuras, ofreciendo una precisión de planchado que se nota en el acabado final. Además, el centro de planchado está listo para usar en solo 2 minutos, lo que lo convierte en un aliado perfecto para quienes disponen de poco tiempo.

En cuanto al ahorro energético, el Rowenta Easy Steam incluye un modo Eco que reduce el consumo de electricidad sin comprometer los resultados. Esta opción lo convierte en un producto sostenible y responsable, ideal para quienes buscan un equilibrio entre potencia y ahorro.

Autonomía, seguridad y mantenimiento práctico

Vamos ahora al tema de la autonomía. Su depósito de agua de 1,4 litros permite largas sesiones de planchado sin interrupciones, es extraíble y puede rellenarse en cualquier momento, lo que aporta comodidad y practicidad en el uso diario. A ello se suma su sistema de bloqueo de seguridad, que facilita el transporte y almacenamiento del aparato sin riesgos.

Si te preocupa el mantenimiento, tampoco tienes que preocuparte: Rowenta ha incorporado un sistema antical y un apagado automático para prolongar la vida útil de este centro de planchado. Asimismo, su tecnología antigoteo previene la aparición de esas fastidiosas manchas de agua, garantizando resultados impecables a baja temperatura.

Y por último, hablamos del transporte y su almacenamiento. Este centro de planchado tiene un diseño compacto, sistema de cierre seguro y las opciones de recogida del cable. En definitiva, el Rowenta Easy Steam es una apuesta segura para quienes valoran la eficacia, la comodidad y la durabilidad, un centro de planchado pensado para la optimización y la eficiencia, todo ello con el rendimiento característico de la marca.