Los mejores descuentos en zapatillas para mujer en Foot Locker

Las zapatillas ya no entienden de etiquetas. Las llevamos con vaqueros, trajes o vestidos, y se han convertido en el aliado perfecto tanto para un día de oficina como para una cena informal. Lo que hace una década parecía impensable, hoy es una realidad: ... se han transformado en un fondo de armario básico que ha conquistado todos nuestros outfits. Desde ABC Favorito te traemos una selección de las mejores zapatillas Adidas, Converse, New Balance y Nike que puedes encontrar en Foot Locker, con los mejores precios del momento para acompañarte este otoño.

Adidas Handball Spezial al 23% de descuento

Las Adidas Handball Spezial se han convertido en un básico imprescindible del armario femenino. Cómodas, versátiles y fáciles de combinar, encajan con todo tipo de outfits, desde los más casual hasta los más urbanos. Su diseño retro y su suela de goma tipo "gum" las hacen inconfundibles. Ahora puedes hacerte con ellas con un 23% de descuento.

New Balance 327 Mujer al 42% de descuento

Las New Balance 327 Mujer Shadow Grey 056 son unas de las zapatillas más cómodas del mercado, y ahora las puedes conseguir con más del 40% de descuento. Su entresuela de EVA proporciona una amortiguación ligera y confort durante todo el día, mientras que la suela de goma con tacos garantiza tracción y estabilidad en cualquier superficie. Versátiles y fáciles de combinar, estas sneakers son perfectas tanto para looks casuales como para dar un toque deportivo a conjuntos más formales.

Las Adidas Samba OG Mujer

Las adidas Samba OG Mujer se han consolidado como un básico imprescindible en el armario femenino. Con un 37% de descuento, estas zapatillas ofrecen una mezcla perfecta de estilo retro y comodidad moderna. El diseño de perfil bajo y el cierre con cordones proporcionan un ajuste cómodo y versátil, ideal para cualquier ocasión, desde un día casual hasta un evento más formal.

Converse Run Star Trainer Mujer

Las Converse Run Star Trainer Mujer se adaptan a cualquier look. Su suela exterior de goma con tracción garantiza un agarre seguro en todo tipo de superficies, mientras que la plantilla de espuma viscoelástica de tres capas proporciona una pisada cómoda y amortiguada. Disponibles en una amplia variedad de colores, desde neutros como beige o blanco hasta tonos más llamativos, estas zapatillas son perfectas para completar cualquier outfit con estilo y confort.

Adidas Campus 00s mujer

Las adidas Campus 00s Mujer en gris son unas zapatillas icónicas que combinan a la perfección estilo retro y comodidad moderna. Su suela de goma antideslizante garantiza estabilidad y tracción en cualquier superficie. Ahora, con un 42% de descuento, es el momento perfecto para hacerte con ellas y convertirlas en tus zapatillas favoritas este otoño.

