Llévate este pack de herramientas HYUNDAI por casi 200€ menos con la promoción Leroy Merlin

Álvaro Vázquez Chimeno 23/04/2026 a las 08:43h.

Este Pack HYUNDAI de herramientas eléctricas pensado para usuarios que realizan trabajos de bricolaje y mantenimiento en el hogar. Actualmente se encuentra disponible en Leroy Merlin por un precio de 345 €, con un descuento de 192 €, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro de su categoría. ¡Descúbrelo todo!

Descubre este kit de herramientas

Este kit incluye cuatro herramientas fundamentales: un taladro atornillador, un taladro percutor, una pistola de impacto y una sierra de sable. Todas ellas funcionan con baterías intercambiables, lo que facilita su uso continuo sin depender de cables y mejora la movilidad durante el trabajo. Además, el conjunto incorpora dos baterías de ion de litio, un cargador y una bolsa de transporte compacta.

El taladro atornillador ofrece dos velocidades y un par de 45 Nm, lo que lo hace adecuado para tareas habituales como montar muebles, atornillar o realizar perforaciones en materiales ligeros como madera, plástico o metal fino. Es una herramienta básica dentro del kit, pensada para usos frecuentes en el hogar. Por su parte, el taladro percutor añade la función de percusión, además de las funciones de atornillado y taladrado. Esto le permite trabajar en superficies más duras como ladrillo o mampostería ligera, ampliando las posibilidades del usuario en proyectos domésticos más exigentes.

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La pistola de impacto es la herramienta más potente del conjunto, con un par de 200 Nm. Está diseñada para apretar o aflojar tuercas y tornillos de gran tamaño, siendo especialmente útil en tareas de montaje, reparación de vehículos o estructuras metálicas sencillas.Finalmente, la sierra de sable permite realizar cortes en diferentes materiales como madera, hierro o plásticos, siempre que se utilicen las hojas adecuadas. Con un recorrido de 22 mm, ofrece una buena capacidad de corte para trabajos de demolición ligera o bricolaje general.

En conjunto, este pack HYUNDAI está orientado exclusivamente al uso doméstico y de bricolaje. No está diseñado para aplicaciones profesionales o industriales intensivas, por lo que su uso en estos entornos podría afectar a su durabilidad o incluso a la garantía del producto.

Ahorra con la promoción de Leroy Merlin

Con la oferta actual de Leroy Merlin podrás disfrutar de un descuento de 192€ en la compra de este kit de herramientas. Es decir, en vez de tener que pagar el precio original de 537€, será tuyo por tan solo 345€. ¡Aprovecha esta oportunidad y ahorra en tu próximo pedido!