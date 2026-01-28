Los 5 imprescindibles para tu coche en invierno: evitan sustos, ahorran tiempo y te sacan de más de un apuro

Álvaro Vázquez Chimeno 08/01/2026 Actualizado 28/01/2026 - 12:22h.

El invierno no solo pone a prueba al conductor, también al coche. Las bajas temperaturas, la nieve, el hielo o la lluvia intensa convierten cualquier trayecto en un reto si no vas preparado. Tener a mano los productos adecuados para el coche en invierno puede ahorrarte desde un simple retraso por hielo en el parabrisas hasta quedarte tirado en mitad de la carretera. Por eso hemos seleccionado cinco imprescindibles que no deberían faltar en ningún maletero, especialmente si usas el coche a diario o viajas en esta época del año.

Cadenas de nieve textiles RD9 Grip: fáciles de poner y eficaces cuando más las necesitas

Las cadenas textiles RD9 Grip son una de las soluciones más cómodas para circular con nieve sin complicaciones. A diferencia de las metálicas de toda la vida, se colocan en pocos minutos, no pesan y no requieren fuerza ni experiencia previa. Funcionan especialmente bien en nieve compacta y hielo ligero, justo las situaciones más habituales en carreteras secundarias o accesos urbanos en invierno. Por 24,46€, ocupan poco espacio en el maletero y pueden marcar la diferencia entre seguir tu camino o quedarte tirado.

Anticongelante Krafft G12+: protege el motor cuando el frío aprieta

El sistema de refrigeración sufre especialmente en invierno, y llevar un buen anticongelante orgánico G12+ de Krafft es clave para evitar averías caras. Este líquido refrigerante está preparado para soportar temperaturas extremas, desde -37°C hasta +145°C, protegiendo el motor, el radiador y todo el circuito presurizado. Además, viene listo para usar, sin mezclas ni cálculos, y por 11,29€ tienes 5 litros, suficiente para una revisión completa antes de que lleguen las heladas fuertes.

Arrancador de coche portátil: el seguro de vida cuando la batería dice basta

Las baterías son una de las grandes víctimas del frío. Este arrancador portátil de 6000A permite arrancar coches de gasolina y diésel potentes sin necesidad de otro vehículo ni cables externos. Es uno de esos productos que no usas a diario, pero cuando lo necesitas, vale oro. Incorpora pantalla LCD, pinzas de seguridad inteligentes y luz LED, y por 41,99€ te ahorra llamadas a la grúa, esperas y sustos innecesarios en pleno invierno.

Compresor de aire portátil: neumáticos a punto sin pasar por la gasolinera

Con el frío, la presión de los neumáticos baja y eso afecta directamente a la seguridad y al consumo. Este compresor portátil de 150 PSI te permite inflar las ruedas en casa, en carretera o en un viaje largo, sin depender de estaciones de servicio. Tiene manómetro integrado y luz LED, algo muy útil si te toca usarlo de noche. Por 19,99€, es uno de esos accesorios que se amortizan rápido y mejoran la conducción en invierno.

Botiquín de primeros auxilios: pequeño, completo y obligatorio en muchos viajes

Aunque no siempre se tiene en cuenta, un botiquín de primeros auxilios es fundamental, especialmente en viajes largos o zonas poco transitadas en invierno. Este modelo de Upgrade4cars es compacto, completo y válido para coche, casa o escapadas, cumpliendo con las recomendaciones europeas. Por 14,95€, añade un plus de seguridad y tranquilidad, tanto para pequeños incidentes como para situaciones más serias mientras llega la ayuda.

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