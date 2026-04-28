Ten tu jardín perfecto con este robot cortacésped que tienes ahora por 100€ menos en Leroy Merlin

Alejandra Santisteban Guiu 28/04/2026 a las 08:56h.

Llega el buen tiempo y con él las ganas de pasar mañanas y tardes disfrutando del calor y el sol en el jardín, por lo que tenerlo siempre perfecto es esencial para evitar molestias. Con este cortacésped WORX Landroid Vision AI RTK WR365E será más fácil que nunca gracias a sus funcionalidades. Descúbrelo con un descuento de 100€ en Leroy Merlin.

Ten el jardín siempre perfecto

Este cortacésped es ideal para jardines de hasta 650 metros cuadrados. Cuenta con mapeo automático, lo que permite que el robot reconozca el jardín de manera independiente, haciendo que el proceso sea mucho más cómodo y rápido. Esto, a su vez, te permite realizar otras cosas mientras el dispositivo trabaja en la mejora y puesta a punto de tu jardín, optimizando el trabajo.

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Gracias al módulo RTK combinado con V-SLAM este cortacésped garantiza un trabajo preciso incluso en condiciones adversas, como pueden ser terrenos más complejos o sombras. Por otro lado, su batería PowerShare de 20V ter permite utilizarlo durante el tiempo suficiente para realizar todo el trabajo.

Incluye una estación de carga, batería, cargador y cuchillas, además de herramientas como llaves Allen, tornillos y clavos. Sus funcionalidades y su versatilidad es algo que te permitirá tener un jardín cortado, limpio y perfecto para pasar largos ratos de la mejor y más cómoda manera.

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