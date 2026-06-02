Refrescar la casa ya no es lujo: ventiladores de techo a precio de saldo para disfrutar el verano

Alejandra Santisteban Guiu 02/06/2026 Actualizado a las 16:15h.

Hay una conversación que se repite cada mayo en muchas casas. Alguien saca el ventilador de pie del trastero, lo pone en el salón y a los tres días ya no aguanta el ruido que hace. Entonces empieza a mirar ventiladores de techo con motor DC, ve que los de distribución normal no bajan de ochenta euros, y lo aplaza para el año que viene.

El problema es que ese aplazamiento tiene un coste real. Un ventilador de techo con motor DC consume entre 30 y 60 W, funciona en silencio y puede llevar la luz del techo integrada con temperatura de color regulable. Es electrodoméstico y lámpara en uno, instalado de una vez para siempre. Por menos de ese precio de una cena, en AliExpress hay ahora mismo seis modelos con todo eso que vale la pena estudiar antes de que llegue el calor de verdad.

Por qué el motor DC cambia la ecuación del ventilador de techo

No todos los ventiladores de techo son iguales. Los modelos con motor de corriente alterna (AC) son más baratos de fabricar, pero consumen más, generan más calor interno y, sobre todo, hacen más ruido. El motor DC invierte esa relación: el consumo real de estos seis modelos está entre 15 y 60 W según la velocidad, lo que en una noche de verano con el ventilador puesto durante ocho horas equivale a prácticamente nada en la factura.

El otro argumento es el silencio. Un DC bien calibrado, en velocidades medias, no se oye. No es que haga poco ruido: es que se oye el aire moviéndose, no el motor. Para dormir, eso marca una diferencia que quien ha tenido uno en el dormitorio no está dispuesto a renunciar.

Los seis modelos de esta selección comparten también la función invierno: las aspas giran en sentido inverso a baja velocidad para empujar el aire caliente acumulado en el techo hacia abajo. En invierno, eso no es un truco de marketing; en habitaciones con techo alto, reduce la sensación de frío en el nivel de las personas sin subir la calefacción.

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Ventilador Akunadecor Plumax: clase A+ y 4.400 lúmenes por menos de lo que cuesta uno convencional

El Plumax es el modelo más completo de la selección y también el que tiene la eficiencia energética más alta. Clase A+, con un consumo de 30 a 60 W según las revoluciones, y un LED de 45 W que llega a 4.400 lúmenes con temperatura de color regulable entre luz cálida y luz fría. Esos lúmenes bastan para iluminar un salón de tamaño normal sin lamparita auxiliar.

El plafón mide 50 cm de diámetro con aspas cerradas, así que visualmente es más discreto que muchos ventiladores de aspas abiertas. Incluye mando a distancia con temporizador y función memoria, lo que significa que si lo apagas cada noche a la misma temperatura de color, lo vuelve a encender igual.

Viene con dos tijas de distinta longitud para adaptar la altura al techo. Y hay cinco acabados: blanco, negro, marrón, gris y madera clara.

Lo que normalmente cuesta ese nivel de eficiencia y luminosidad en distribución española ronda los 90-110€. Con el cupón de AliExpress, el precio baja a algo menos de 51€. Es el modelo que más justifica pensarse la instalación en condiciones.

BEL AIR HOME Atenas: el más asentado de los seis y el que tiene más recorrido instalado

El Atenas es uno de sus caballos de batalla más asentados: lleva suficiente tiempo en el mercado como para que los problemas de equilibrado o los fallos del mando, si los hubiera, ya hubieran salido a la superficie.

El diámetro de 108 cm lo hace adecuado para salones o comedores de tamaño medio-grande. Motor DC silencioso, LED con tres temperaturas de color, mando con temporizador y consumo de 30 a 60 W. Los materiales son metal y policarbonato, combinación habitual en esta gama que aguanta bien el uso continuado.

La clase F en eficiencia energética es la pega honesta: no es el motor más eficiente de la lista. Pero si lo que buscas es un modelo con trayectoria demostrada por debajo de los 40€, el Atenas es la opción con menor incertidumbre del lote.

Ventilador Mikomika F8808: aspas plegables y precio por debajo de 30€

El F8808 es el modelo más barato de la selección y el que hay que describir con más cuidado. Para alguien que quiere probar el formato de aspas retráctiles transparentes sin invertir demasiado.

Las aspas plegables tienen un argumento real: cuando el ventilador está parado, las aspas se recogen y el conjunto parece una lámpara de techo normal. En salones donde el ventilador instalado queda feo durante los meses que no se usa, ese detalle tiene valor práctico. El LED de 36 W con tres temperaturas de color, seis velocidades, función memoria y temporizador están bien por el precio. El envío sale desde España.

La clase E en eficiencia es la menos destacable del grupo junto con la clase G del NARVI. Para uso nocturno puntual en verano no va a ser un drama en la factura, pero quien quiera el motor más eficiente del lote tiene opciones mejores arriba.

Ventilador con aspas retráctiles: clase A y 107 cm

El modelo tiene argumentos sólidos: clase A en eficiencia energética, 107 cm de diámetro, aspas retráctiles transparentes, motor DC silencioso con modos verano e invierno, LED con temperatura de color regulable (CCT) y temporizador programable a 1, 4 u 8 horas. El envío sale desde España.

Con el cupón que aparece junto al precio, se queda algo por debajo de 32€ y la clase A lo sitúa por delante del Mikomika F8808 en eficiencia. Para un dormitorio secundario o un despacho donde no se quiere gastar mucho y se prioriza la eficiencia sobre la trayectoria de marca, es una opción honesta.

NARVI Jamaica: el ventilador pequeño para habitaciones donde los demás no caben

El Jamaica de NARVI es el ventilador pequeño de la selección y merece una mención aparte porque no compite en el mismo terreno que los demás. Con 50 cm de diámetro y tres palas retráctiles transparentes, está pensado para habitaciones de tamaño reducido donde un ventilador de 107-108 cm quedaría sobredimensionado o directamente no cabría colgado con seguridad.

El motor DC consume entre 15 y 30 W según la velocidad, lo que lo convierte en el más eficiente en consumo absoluto de la selección aunque su clase G en etiqueta energética no lo diga. Lleva doble LED de 45 W por módulo con regulación CCT, función memoria y mando. La clase G es el punto débil en papel, aunque el consumo real de 15-30 W habla por sí solo para un aparato de esta potencia.

Con el cupón de AliExpress se queda por debajo de 35€ y envía desde España. Si el destino es un cuarto de unos 10-12 m², este es el que mejor escala al espacio.

BEL AIR HOME Cosmos: acabado madera y negro para quien quiere algo con más carácter visual

El Cosmos completa el catálogo de BEL AIR HOME en esta selección con una propuesta más enfocada en la integración estética. Disponible en blanco con madera y negro con madera, encaja mejor en salones con suelos oscuros, muebles de roble o cocinas de estilo nórdico que en espacios completamente blancos.

Motor DC, LED con tres temperaturas de color, tres velocidades, modo invierno, temporizador y mando. La clase F lo iguala en eficiencia al Atenas, que también es de BEL AIR HOME. El consumo de 30 a 60 W es el rango habitual de estos DC de gama media.

Con algo más de 41€ y envío desde España, es el más caro después del Plumax. Quien ya tenga claro que quiere la combinación madera-oscuro y busca una marca con algo más de recorrido, aquí está la opción. Para quien le sea indiferente el acabado, el Atenas da más por menos dinero.

El veredicto: lo que de verdad cambia al dar el paso

Hay que ser claro en un punto: un ventilador de techo con motor DC en distribución española, de una marca con red de servicio técnico, LED integrado y clase A o A+, difícilmente baja de 80-100€. Lo que estos seis modelos ofrecen es acceder a esa tecnología por bastante menos, con marcas que en su mayor parte no tienen presencia en grandes superficies pero sí cumplen en la práctica lo que promete la ficha.

Para quien ya conoce ese escenario y lo tiene asumido, la selección tiene sentido real. El Plumax Akunadecor es el más completo en eficiencia y luminosidad. El BEL AIR HOME Atenas es el más asentado para quien quiere respaldo de ventas demostrado. El Cosmos es la alternativa si el acabado madera importa.

El de aspas retráctiles con clase A da esa eficiencia por menos de 32€ con cupón. El Mikomika entra por debajo de 27€ si el presupuesto es el argumento principal. Y el NARVI Jamaica resuelve el dormitorio pequeño que los demás no cubren bien.

Si el ventilador de pie ya da ruido o simplemente quieres no tener que sacarlo y guardarlo cada temporada, este es el momento lógico para hacer el cambio antes de que lleguen los primeros cuarenta grados.

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