Las 5 cafeteras HiBREW que yo compraría antes que una De'Longhi: café top por menos de 200 euros

Alejandra Santisteban Guiu 02/05/2026 a las 06:34h.

Hay algo que cada vez más gente tiene claro: hacer buen café en casa ya no es caro. Durante años parecía que si querías un espresso decente tenías que irte a marcas como De'Longhi o Krups y gastar bastante dinero.

Pero aquí es donde HiBREW está rompiendo el mercado. Cafeteras versátiles, potentes y con funciones muy completas… por bastante menos de lo que cuesta una máquina tradicional de gama media.

Y lo mejor es que hay modelos para todos los gustos.

HiBREW H1B: la cafetera 6 en 1 que lo hace todo y cuesta menos que muchas de cápsulas básicas

HiBREW empieza fuerte con uno de sus modelos más versátiles.

Esta H1B es de esas cafeteras que te solucionan cualquier escenario: cápsulas, café molido, bebidas calientes o frías… todo en un solo equipo.

Y eso en el día a día significa no depender de un solo formato ni gastar de más en cápsulas concretas.

Además, el precio actual es prácticamente de entrada, pero lo que ofrece está muy por encima de lo habitual en ese rango.

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HiBREW H10B: espresso serio con presión profesional sin disparar el presupuesto

Aquí ya entramos en terreno más cafetero. La H10B apuesta por una máquina semiautomática con 20 bares de presión, algo clave para conseguir un espresso con buena crema y sabor más intenso.

Además, permite ajustar temperatura, lo que te da más control sobre el resultado final en taza.

Y sinceramente, para quien quiere empezar a hacer café más en serio en casa, es una alternativa muy interesante frente a marcas mucho más caras.

HiBREW H10A: la cafetera con molinillo que convierte tu cocina en una cafetería

Este modelo sube claramente el nivel. La clave aquí es el molinillo integrado. Porque cuando mueles el café al momento, el sabor cambia completamente.

Además, es programable, permite ajustar cantidad, temperatura y volumen, y añade espumador de leche para preparar capuchinos o lattes.

En el uso real, eso significa tener una experiencia mucho más cercana a una cafetería… pero sin salir de casa.

HiBREW H20: la opción más completa para quien quiere todo sin complicaciones

La H20 es probablemente la más avanzada de esta lista. Molinillo con múltiples niveles, extracción en caliente y frío, control táctil y vaporizador para leche.

Es de esas cafeteras que parecen pensadas para quien quiere olvidarse de limitaciones y tener todo en una sola máquina.

Y aun así, sigue manteniéndose por debajo de lo que cuestan muchas cafeteras de marcas tradicionales con menos funciones.

HiBREW H4A: la cafetera portátil que puedes usar incluso fuera de casa

Este modelo juega en otra liga completamente distinta. Una cafetera portátil que puedes usar en el coche o de viaje, compatible con cápsulas y café molido.

Perfecta para escapadas, viajes largos o simplemente para quienes no quieren renunciar a su café en cualquier lugar.

Y sinceramente, es uno de esos productos que parecen un capricho… hasta que lo pruebas.

El veredicto: HiBREW está cambiando completamente el concepto de cafetera en casa

Lo interesante de HiBREW no es solo el precio. Es que está ofreciendo prestaciones que antes solo veías en cafeteras mucho más caras, pero haciéndolo accesible para muchísima más gente.

Más versatilidad, más control y mejor café sin necesidad de gastar una fortuna.

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