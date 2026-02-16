Esta mesa de comedor extensible de Leroy Merlin está ahora rebajada más de un 40%, no te la pierdas

Javier López Pando 14/02/2026 Actualizado 16/02/2026 - 12:56h.

¿Estás buscando una nueva mesa de comedor que, a su vez, pueda servirte como escritorio y demás? Esa mesa extraíble de madera del Leroy Merlin es ideal para ti ya que podrás colocarla en diferentes tamaños para adecuarla a tus necesidades y a las de tu hogar. Ahora podrás encontrarla con más de un 40% de descuento en la web de la tienda, por lo que es una oportunidad ideal para hacerte con ella.

Versátil y cómoda, consíguela

El punto fuerte de esta mesa es la versatilidad que garantiza, ya que puedes colocarla hasta en 5 posiciones diferentes gracias a su función extensible. De esta manera te aseguras de que cumple con todos los requisitos y necesidades que tengas a la hora de comprar una nueva mesa para tu casa. Asimismo, tiene tacos ABS que evitan ruidos y rayaduras en la parte inferior del mueble.

Por otro lado, es muy fácil de limpiar y, por lo tanto, muy sencilla de mantener durante mucho tiempo. Solo tendrás que pasar un paño humedecido junto con una solución jabonosa para limpiar y cuidar tu mesa. Su acabado de roble canadiense aportará a tu salón un toque elegante y acogedor para juntarte con amigos y familiares. La mesa puede acomodar de manera cómoda hasta 10 comensales para que puedas organizar eventos, comidas y cenas con tus seres queridos sin problemas de espacio.

¿Encaja con tus gustos? Aprovecha la oferta Leroy Merlin y llévatela por 194,99 €, un 41,16% de descuento respecto a su precio original –de 331,37€–. No pierdas esta oportunidad y decora tu hogar de la mejor manera, ahorrando mucho dinero en el proceso. ¡Adelante!