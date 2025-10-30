Leroy Merlin se adelanta al Black Friday: descuentos de hasta el 35% en calefacción, decoración, bricolaje y más
Las ofertas de Black Friday de Leroy Merlin acaban de aterrizar con descuentos muy top en todas las categorías, ¡solo hasta el 17 de noviembre!
El Black Friday es uno de los eventos por excelencia en esta recta final del año, y deberías aprovechar las ofertas si quieres renovar algún pequeño o gran electrodoméstico en casa, darte un capricho o hacerte con algún dispositivo de climatización para el invierno. ... Aunque el viernes negro se celebra el 28 de noviembre, con Leroy Merlin no vas a tener que esperar a esa fecha, porque se adelantan con su Pre Black Friday y descuentos de hasta el 35% en calefacción, hogar inteligente, decoración y mucho más.
Es más, las ofertas del Black Friday de Leroy Merlin llevan ya varios días activas y lo seguirán estando hasta el 17 de noviembre. Si quieres aprovecharlas y no sabes por dónde empezar, te contamos todo lo que debes saber, los mejores chollos de su tienda online y cómo comprar a precios que no vas a encontrar en ninguna otra época del año. ¡Toma nota!
Calefacción y confort en casa
No se nos ocurre nada más cómodo ni más inteligente que aprovechar el Black Friday para equiparte en casa con la última tecnología del mercado. La buena noticia es que Leroy Merlin tiene descuentos brutales en calefacción y confort en casa, con estufas eléctricas, radiadores, pellets y muchos más dispositivos para entrar en calor. Estos son algunos de los grandes chollos de Leroy Merlin en calefacción y confort:
- Estufa de pellet Equation: con 9 kW de potencia, calienta estancias de hasta 90m² en unos pocos segundos, con distintos modos de uso y una eficiencia del 94%. Precio: 1.099€ (antes 1.245).
- Emisor térmico fluido Neo: fabricado en aluminio y con 1200 W vatios de potencia. Es ideal para estancias de hasta 12 m², es programable y lo puedes controlar en remoto y vía Wi-Fi. Precio: 219€ (antes 720€)
- Deshumidificador de aire BS: no es estrictamente un dispositivo de calefacción, pero te va a ayudar a mejorar la calidad del aire que respiras. Se encarga de eliminar la humedad con un drenaje permanente, filtro antipolvo y un poder de deshumidificación de hasta 30 litros al día. Precio: 212€ (antes 310€).
Domótica y hogar inteligente
¿Quieres aprovechar las ofertas del Black Friday de Leroy Merlin para que tu casa sea más inteligente? Puedes (y debes) hacerlo, porque ahora tienen descuento los dispositivos inteligentes que mejoran tu rutina, te permiten gestionar cualquier electrodoméstico en remoto y además controlan el consumo. Estos son algunos de los que más merecen la pena este Pre Black Friday 2025:
- Termostato inteligente TADO v3+: la tecnología más utilizada para encender y apagar la calefacción de una manera inteligente y mucho más adaptada a tus hábitos de consumo. Precio: 99€ (antes 129,99€).
- Mini módulo de iluminación DiO: puedes controlar las luces y cualquier otro dispositivo de manera remota desde tu móvil o tu asistente de voz favorito. Precio: 16,50€ (antes 60,99€).
- Kit de enchufe Chacon 2 Mini: tiene el tamaño perfecto para controlar cualquier enchufe en casa. Además, incorpora una pila y una autonomía que normalmente alcanza los 30 metros. Precio: 11,29€ (antes 16,99€).
Decoración e iluminación
La decoración y la iluminación juegan una parte importantísima del diseño de interiores, y el único 'secreto' para acertar es que amuebles tu casa a tu gusto. Con tus colores favoritos, tonos otoñales y también con una buena iluminación. De hecho, está comprobado que una luz fría mejora la concentración y una cálida, por ejemplo, nos ayuda a relajarnos. Estas son las mejores ofertas en decoración que hemos fichado en Leroy Merlin:
- Lámpara de techo Alisa: vas a encontrar pocas opciones tan bonitas y elegantes como esta. Está fabricada en metal de color dorado e incorpora tres pantallas de cristal en un tono neutro. Precio: 45,99€ (antes 73,99€).
- Bombillas GU10 LED de Feron: si quieres ahorrar en la factura de la luz en casa, necesitas estas bombillas LED con la última tecnología. Están fabricadas con materiales de primera calidad y además disfrutarás de esa iluminación cálida tan propia de esta época del año.
- Espejo enmarcado de pared: ¿sabías que los espejos pueden cambiar radicalmente una estancia? Este redondo de Barbier van a quedar de maravilla en cualquier espacio. Precio: 25,99 (antes 39,99€).
Bricolaje y herramientas
Por último, las ofertas de Leroy Merlin llegan también al bricolaje y a las herramientas que necesitas si eres un poco manitas en casa (o aspiras a serlo). Esta selección, también con un 35% de descuento, solo estará disponible hasta el 17 de noviembre. ¡Date prisa!
- Kit de maletín de llaves de vaso: pocas cosas hay tan cómodas como tener siempre a mano un maletín de estos con 108 unidades de llaves de vaso. Precio: 101€ (antes 201€).
- Bolsa + batería pack de sierra doble de Hyundai: es un pack de herramientas eléctricas que te van a venir muy bien en casa o fuera, y además incluye una bolsa de transporte compacta para que te la lleves donde quieras. Precio: 167€ (antes 252,89€).
- Sierra de sable con cable: con una potencia de entre 500 y 1000 W, tiene una capacidad de corte brutal (de 100 a 150 mm). Además de un movimiento perpendicular que sirve para cortar madera, metal o yeso, entre otros materiales. Precio: 59,95€ (antes 79,95€).
Ahora que ya sabes cómo aprovechar las ofertas del Black Friday de Leroy Merlin, ¿le has echado el ojo a algo? Llegan cargadas de precios bajísimos y descuentazos que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Aprovecha hasta el 17 de noviembre si quieres renovar algún dispositivo en casa o darte un capricho muy barato. ¡Un chollo!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
