Descuentos Leroy Merlin: descubre la lavadora LG Clase A compacta y de bajo consumo con una oferta del 26%

Álvaro Vázquez Chimeno 16/04/2026 Actualizado a las 08:40h.

Si ha llegado el momento de cambiar tu lavadora por un modelo nuevo, compacto y de alta eficiencia, con las ofertas de Leroy Merlin podrás ahorrar fácilmente en una amplia gama de modelos. Por ejemplo, ahora mismo puedes encontrar una lavadora LG de 9 kg con clasificación energética A por poco más de 400 €, con envío a domicilio gratuito.

Características principales de la lavadora LG

La lavadora de carga frontal LG F4A1009NDK tiene una capacidad ideal para familias numerosas, permitiéndole lavar una mayor cantidad de ropa en un solo ciclo. Además de reducir los tiempos de lavado, también puede acortar los tiempos de secado gracias a una velocidad de centrifugado de hasta 1400 rpm.

El motor Smart Inverter es el corazón de la lavadora, diseñado para ser más silencioso que el promedio (aproximadamente 54 dB durante el lavado) y para tener una vida útil aún mayor, evitando así numerosos problemas técnicos y molestias en hogares donde se desea un nivel de ruido excesivo.

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En cuanto al consumo, esta lavadora está clasificada como de clase energética A. Es decir, consume aproximadamente 49 kWh por cada 100 ciclos, lo que se traduce en un ahorro tangible tanto en su factura de luz como en su impacto ambiental. Para reducir aún más el consumo, recomendamos usar el programa Eco 40-60, que se selecciona fácilmente mediante el selector y la pantalla táctil LED. También existen otras opciones, como el programa rápido de 30 minutos, el programa para lana y el programa de limpieza del tambor. Además, puedes programar el inicio del ciclo con un retraso de 1 a 24 horas para adaptarlo a tus necesidades.

Por último, cabe destacar sus dimensiones: con una profundidad de 49 cm y una altura de 85 cm, es fácil de colocar incluso en espacios reducidos o debajo de la encimera de la cocina. Además, las piezas de repuesto tienen una garantía del fabricante de al menos 7 años.

Detalles de la promoción de Leroy Merlin

El descuento ofrecido en la web de Leroy Merlin es del 25,76%, con la opción de pago a plazos mediante PayPal y sin gastos de envío adicionales. En total, pagarás 422,40 € en lugar de 569 €. Se trata de una promoción online exclusiva ofrecida por vendedores externos, por lo que no tiene fecha de caducidad definida. Si te interesa especialmente el producto, te recomendamos que realices tu compra cuanto antes para aprovechar este precio especial.