Descuentos PcComponentes: el robot aspirador y limpiador de suelos Dreame L40 Ultra está disponible al precio más bajo

Teresa Rodríguez García 16/04/2026 Actualizado a las 08:38h.

Entre las ofertas de PcComponentes de esta semana, destacan numerosos dispositivos de última generación para el cuidado del hogar y el día a día. Además de pequeños electrodomésticos y artículos de domótica, también hay robots aspiradores y limpiadores de suelos, como el excelente Dreame L40 Ultra, que actualmente se vende al precio más bajo de la tienda y también en España: ¡tan solo 429 €, con un ahorro del 49%!

Características del robot Dreame L40 Ultra

Este modelo específico combina una gran potencia de succión, funciones inteligentes y mantenimiento autónomo para ofrecer una experiencia de limpieza totalmente automatizada y de alto nivel. Su núcleo es el potente sistema Vormax de 11 000 Pa, con cinco niveles de potencia ajustables según la cantidad de polvo, pelo de mascotas y suciedad que se deba eliminar de suelos duros, alfombras y moquetas.

La Dreame L40 Ultra hace mucho más que aspirar: su sistema de limpieza con tecnología MopExtend RoboSwing permite que el robot llegue incluso a los rincones más difíciles y debajo de los muebles, garantizando una limpieza más profunda que los modelos tradicionales. Además, cuenta con un cepillo lateral extensible que mejora la recogida de suciedad en las zonas más difíciles.

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Una de sus principales ventajas es su gestión totalmente automática, ya que la estación base vacía automáticamente el depósito y lava las mopas con agua caliente a 65 °C, completando el secado con aire caliente para reducir drásticamente el mantenimiento manual.

En cuanto a la autonomía, el robot cuenta con una batería de 5200 mAh que ofrece hasta 194 minutos de funcionamiento en modo combinado de aspirado y fregado. Además, el dispositivo puede regresar automáticamente a la base para recargarse y reanudar la limpieza donde la dejó.

La compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Siri y Google Assistant, así como la gestión mediante una aplicación específica, completan las funcionalidades del dispositivo. Gracias a estas opciones, puede personalizar las zonas de limpieza y los modos de funcionamiento, eligiendo la configuración que prefiera para su rutina diaria.

Precio y detalles de la promoción de PcComponentes

La tienda española ofrece el robot aspirador y limpiador de suelos Dreame L40 Ultra por 429 €, un precio muy inferior a los 849 € que suele tener en otras tiendas. Otra gran ventaja es el envío a domicilio: gratuito y garantizado en un día, con opción de devolución sin coste adicional. También puedes optar por una versión reacondicionada, desde 399 €.