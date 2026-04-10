Descuentos Leroy Merlin: garantiza energía y autonomía con el generador portátil BLUETTI, ahora en oferta

Álvaro Vázquez Chimeno 10/04/2026 Actualizado a las 08:32h.

Contar con un plan B en caso de un corte de luz en casa, o una solución práctica y confiable para obtener energía durante su próximo viaje, es fundamental. Leroy Merlin lo sabe bien, por eso sus ofertas incluyen generadores portátiles BLUETTI. En concreto, la promoción online exclusiva del BLUETTI AC70 está activa actualmente, con un 26,7% de descuento.

Todo lo que necesitas saber sobre el generador BLUETTI AC70

Este generador está diseñado para ser tu primera opción cuando viajas o tienes emergencias domésticas. Su batería LiFePO4 de 768 Wh con una potencia nominal de 1000 W te permite alimentar varios dispositivos simultáneamente, incluyendo pequeños electrodomésticos y herramientas de viaje, garantizando una vida útil excepcional: ¡más de 3000 ciclos de carga manteniendo aproximadamente el 80% de su capacidad original!

Hablando de carga, el BLUETTI AC70 admite una entrada de CA de hasta 950 W y es compatible con carga solar de hasta 500 W para un uso sostenible fuera de la red. En condiciones óptimas, una carga completa tarda entre 45 minutos y 3 horas. Una vez cargado, el generador ofrece múltiples puertos para conectar varios dispositivos: desde puertos USB tradicionales y tomas de corriente para coche hasta salidas para electrodomésticos y equipos de exterior.

Newsletter

Un dispositivo tan avanzado también debe ser inteligente: puedes controlar el generador mediante una aplicación móvil, mientras que su tamaño compacto y su bajo peso de aproximadamente 10,2 kg garantizan su portabilidad. Por último, la carga simultánea te permite usar tus dispositivos mientras la batería se carga.

Información sobre la oferta Leroy Merlin

Caracterizado por su fiabilidad y flexibilidad de uso, el BLUETTI AC70 ahora está disponible por 549 € en lugar de 749 €, con la posibilidad de pago a plazos mediante PayPal. Como ya se ha mencionado, la oferta de Leroy Merlin está disponible exclusivamente online y el precio con descuento no se aplica en tienda ni por teléfono. El envío a domicilio es gratuito y garantizado en un plazo mínimo de 5 días.