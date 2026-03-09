La herramienta que hace magia en los árboles de tu jardín ahora cuesta poco más de 60 euros

Javier López Pando 09/03/2026 a las 06:37h.

Mantener árboles y arbustos en buen estado puede convertirse en una tarea complicada cuando las ramas crecen demasiado. Muchas veces la poda requiere subir a escaleras o utilizar herramientas poco prácticas que hacen el trabajo más lento y menos seguro.

Por eso las motosierras telescópicas eléctricas se han convertido en una de las herramientas favoritas para el mantenimiento del jardín. Este modelo de Gismis con poste extensible y motor sin escobillas está pensado precisamente para facilitar la poda de ramas altas desde el suelo, ofreciendo potencia, comodidad y mayor seguridad durante el trabajo. Lo tienes en AliExpress por 64,33€.

Un diseño telescópico pensado para llegar a ramas altas

Uno de los mayores problemas al podar árboles es acceder a las ramas más elevadas. Gracias a su poste telescópico, esta herramienta permite alcanzar zonas altas sin necesidad de utilizar escaleras.

Esto no solo hace el trabajo más cómodo, sino también más seguro. Poder cortar las ramas desde el suelo reduce el riesgo de caídas y facilita mucho el mantenimiento de árboles en jardines o patios.

Motor sin escobillas para mayor potencia y durabilidad

El motor es uno de los elementos clave de cualquier herramienta eléctrica. En este caso se utiliza un motor sin escobillas, conocido por ofrecer mayor eficiencia y una vida útil más larga.

Este tipo de motor también suele generar menos calor y menos desgaste interno. Como resultado, la herramienta puede trabajar de forma más estable durante tareas de poda exigentes.

Barra de corte de 8 pulgadas para ramas y arbustos

La motosierra incorpora una barra de corte de 8 pulgadas, un tamaño adecuado para cortar ramas de árboles, arbustos y setos sin dificultad.

Esto la convierte en una herramienta versátil para trabajos de mantenimiento en jardines domésticos. Desde podas ligeras hasta cortes más exigentes, permite realizar distintas tareas con una sola herramienta.

Compatible con baterías Makita de 18V

Otro detalle interesante es su compatibilidad con baterías de 18V tipo Makita, una de las plataformas más extendidas en herramientas eléctricas.

Esto significa que muchos usuarios que ya utilizan herramientas con este sistema pueden aprovechar las mismas baterías. De esta forma se gana comodidad y se reduce la necesidad de comprar accesorios adicionales.

Una solución práctica para el mantenimiento del jardín

Las herramientas de poda telescópicas se han vuelto cada vez más populares porque permiten trabajar con mayor comodidad y seguridad. Poder cortar ramas altas desde el suelo simplifica mucho el mantenimiento de árboles y arbustos.

Con su poste extensible, motor sin escobillas y barra de corte compacta, esta motosierra eléctrica está pensada para quienes quieren mantener el jardín en buen estado sin complicaciones ni herramientas demasiado pesadas.

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