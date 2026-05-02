Lacoste rebaja uno de sus relojes más elegantes: diseño deportivo y precio de auténtico chollo
Un reloj cómodo, moderno y muy fácil de combinar que ahora cuesta bastante menos de lo habitual en Amazon
Hay accesorios que cambian un look entero sin necesidad de exagerar. Un buen reloj está justo en esa categoría. Y Lacoste lleva años dominando ese equilibrio entre elegancia deportiva y estilo casual fácil de llevar todos los días.
Este NEOCROC es precisamente eso: un reloj sencillo, moderno y con ese punto premium que siempre funciona bien en muñeca. Y ahora mismo tiene uno de esos descuentos que cuesta dejar pasar: se queda en 65,46€ en Amazon.
Lacoste NEOCROC: el reloj deportivo elegante que pega con prácticamente cualquier look
Lacoste apuesta aquí por un diseño muy limpio. Caja moderna, esfera sencilla y una combinación azul marino que resulta especialmente fácil de llevar.
En el día a día, eso significa versatilidad total. Funciona igual de bien con ropa casual, con looks más veraniegos o incluso para arreglar un poco más cualquier conjunto sin parecer demasiado formal.
La correa de silicona también juega un papel importante. Es cómoda, ligera y mucho más práctica para uso diario que otros materiales más rígidos o pesados.
Y visualmente tiene justo lo que mucha gente busca ahora: apariencia premium sin resultar excesivamente serio ni clásico.
Además, Lacoste sigue teniendo ese punto de marca reconocible que aporta sensación de calidad incluso antes de ponértelo.
Y aquí aparece el verdadero gancho: el precio. Porque encontrar un reloj de marca tan fácil de combinar por bastante menos de lo habitual cambia muchísimo la percepción de compra.
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El veredicto: uno de esos relojes fáciles de recomendar sin pensarlo demasiado
El Lacoste NEOCROC tiene algo muy importante: no intenta llamar demasiado la atención, simplemente queda bien.
Y precisamente por eso funciona tan bien como reloj diario. Cómodo, elegante y suficientemente deportivo para usarlo prácticamente siempre.
Pero con el descuento actual, pasa directamente a convertirse en uno de esos chollos difíciles de ignorar.
Un reloj sencillo puede hacer mucho más por un look de lo que parece. Y si además está rebajado, mejor todavía.
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