Garmin entra en modo Rebajas: relojes deportivos con descuentos y GPS para presumir de muñeca

Alejandra Santisteban Guiu 02/06/2026 a las 06:28h.

Hay un momento en la vida de cualquier corredor amateur en el que el reloj empieza a ser el tema. Lo tienes en la cabeza desde el kilómetro cuatro de cada tirada. Miras el de la muñeca, que ya está en sus años, y calculas si ese GPS que dibuja zigzags en Strava tiene remedio o si ya toca pasar a otra cosa. El problema siempre ha sido el mismo: los Garmin buenos cuestan lo que cuestan en tiendas oficiales, y eso frena a mucha gente más de lo que debería.

Ahora en AliExpress hay cinco modelos de Garmin a precios bastante por debajo de los que se ven en distribución europea. No son imitaciones ni marcas secundarias: son el Forerunner 55, el Forerunner 165, el Forerunner 255, el Venu 3s y el Venu 3, todos con firmware Garmin, plataforma Garmin Connect y las mismas métricas de siempre.

Garmin: la marca que sabe lo que necesitas cuando pasas de trotar a entrenar de verdad

Garmin lleva años siendo la referencia en relojes deportivos por una razón que cualquier corredor con dos temporadas encima entiende rápido: cuando el GPS de la competencia empieza a perder señal en el bosque o entre bloques de edificios altos, el track de un Garmin sigue limpio. Y cuando necesitas comparar tu cadencia entre una tirada de rodaje y otra de series, los datos están ahí, sin adornos.

Lo que distingue a Garmin de muchos rivales es que la plataforma completa funciona: los planes de entrenamiento sugeridos, el análisis de recuperación, el Body Battery, el seguimiento del sueño. Son herramientas que el deportista amateur realmente usa, no métricas que quedan enterradas en un menú.

Los cinco modelos de esta selección comparten el núcleo: GPS integrado, pulsómetro óptico en muñeca, autonomía muy superior a cualquier smartwatch convencional y sincronización con Garmin Connect. A partir de ahí, cada uno apunta a un perfil distinto.

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Garmin Forerunner 55: la puerta de entrada que no da pasos atrás

El Forerunner 55 es el Garmin más sencillo de la selección, pero sencillo aquí no significa recortado. Tiene GPS, plan de entrenamientos diarios sugeridos según tu nivel de forma y dos semanas de autonomía en modo smartwatch. Para alguien que empieza a correr con estructura, o que viene de pulseras de actividad sin GPS real, este reloj cambia la forma de entrenar desde la primera semana.

La pantalla es LCD, que en 2026 ya nota la diferencia frente a los AMOLED del resto del lote. En una mañana soleada se lee bien; a cubierto, algo menos brillante que sus hermanos. Con eso claro, tienes el Garmin de entrada más fiable que existe.

Garmin Forerunner 165: AMOLED y métricas para el corredor de tres días a la semana

El salto del Forerunner 165 respecto al 55 se nota en el primer entreno. La pantalla AMOLED táctil de 1,2 pulgadas se ve con claridad incluso con el sol de cara, y el reloj es ligero y cómodo con 43 milímetros de caja, lo que importa bastante cuando llevas horas de jornada con él puesto.

Para el corredor que sale tres veces por semana, hace alguna media maratón al año y quiere cruzar ese dato con el seguimiento del sueño y el nivel de estrés, el Forerunner 165 es probablemente el modelo más redondo de toda la selección. GPS fiable, más de 25 deportes, seguimiento de frecuencia cardíaca continua y sincronización con Garmin Connect sin complicaciones.

Garmin Forerunner 255: catorce días y multisport sin concesiones

El Forerunner 255 es el reloj de esta selección al que más va a mirar el corredor que ya entrena en serio. Caja de 46 mm, pantalla MIP color de 1,3 pulgadas, catorce días de autonomía en modo smartwatch y cincuenta metros de resistencia al agua. NFC para pagos y SpO2 para seguir la saturación de oxígeno en sangre, un dato que empieza a importar cuando el entrenamiento incluye trail o salidas largas por encima de los mil metros.

La gran ventaja del 255 frente al 165 es la autonomía y el sensor de SpO2 siempre activo. Para quien sale cuatro o cinco veces a la semana y no quiere preocuparse del cargador entre semana, catorce días reales son un argumento que los competidores a este precio no suelen dar.

Garmin Venu 3s: métricas de salud completas en 40 gramos para muñeca pequeña

El Venu 3s apunta a un perfil diferente al de los Forerunner. Su punto fuerte no es el GPS de running, que tiene, sino la capa de métricas de salud: seguimiento de sueño avanzado, temperatura corporal, estrés, salud femenina, asistente de voz y más de 30 deportes reconocidos. Todo eso en una caja de 40 gramos que no pesa en la muñeca, con una pantalla AMOLED táctil de 1,2 pulgadas y Bluetooth 5.2.

Es el reloj para quien va al gimnasio tres días, sale a correr el fin de semana y también quiere llevar el reloj a una cena sin que desentone. El diseño es más cercano a un smartwatch elegante que a un GPS de running técnico, y eso se nota en la muñeca y en el bolsillo (40 gramos pesan bastante menos de lo que parece cuando el reloj de antes rozaba los 50).

Garmin Venu 3: la versión grande para quien no quiere renunciar a nada

Cambiar el Venu 3s por el Venu 3 es una sola decisión: tamaño. La pantalla AMOLED sube a 1,4 pulgadas, la caja a 45 mm y el peso a 47 gramos. Las funciones son exactamente las mismas: GPS, música almacenada en el reloj, asistente de voz, monitor de temperatura cutánea, seguimiento de salud femenina y todos los deportes de la gama Venu.

Si tienes muñeca ancha o simplemente prefieres un display más generoso para revisar métricas de entrenamiento en mitad de una sesión, la diferencia visual respecto al 3s es clara. Es el Garmin de esta selección que mejor encaja con quien quiere la experiencia completa de smartwatch avanzado sin moverse a la gama fēnix ni pagar lo que cuesta un fēnix.

El veredicto: Garmin real, canal de importación, precio que habla por sí solo

Cinco relojes de Garmin por debajo de los 300€ el más caro es una foto que no se ve muchas veces, y desde luego no se ve en distribución oficial española. El argumento de estos precios en AliExpress no son los porcentajes de descuento, sino los precios absolutos contrastados con lo que cuesta cada modelo en Europa.

Las funciones, el GPS, el ecosistema Garmin Connect y el hardware son exactamente los mismos que en cualquier otra tienda. Eso es lo que compras.

Para arrancar a correr con GPS real: el Forerunner 55, por algo más de 160€ con cupón. Para el runner habitual que quiere pantalla AMOLED y métricas completas: el Forerunner 165, alrededor de 165€ con cupón. Para el corredor que ya entrena en serio y quiere dos semanas de batería: el Forerunner 255, poco más de 180€. Y para quien busca métricas de salud completas en un reloj que no grita 'soy un GPS de running': el Venu 3s o el Venu 3, según el tamaño de muñeca, por debajo de los 280€ y de los 295€ respectivamente activando el cupón de la página.

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