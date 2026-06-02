He encontrado el OnePlus Watch 4 en liquidación y no viene solo: estos 5 smartwatch también caen

Alejandra Santisteban Guiu 02/06/2026 a las 06:35h.

Cuando alguien me pregunta por un smartwatch lo primero que hago es preguntarle cuánto quiere gastarse. No porque el precio lo decida todo, sino porque en esta categoría la franja de precio cambia completamente lo que el reloj puede hacer. Un modelo de 30 euros no compite con uno de 200 euros, pero tampoco debería compararse con uno de 70 euros que tiene GPS independiente. Son propuestas distintas para necesidades distintas.

He estado revisando qué hay ahora mismo en AliExpress y hay algo que no se ve todos los días: el OnePlus Watch 4 con Wear OS 6 y Google Gemini integrado está más barato que el OnePlus Watch 3. Eso solo ya me parece suficiente para dedicarle un rato. Y mientras miraba, fui anotando otros cinco modelos que tienen sentido según lo que busques.

AliExpress y los smartwatches: qué funciona y qué tener en cuenta

AliExpress lleva tiempo siendo el canal donde aterrizan primero las versiones globales de marcas como Xiaomi, realme, HONOR u OnePlus antes de asentarse en distribución oficial española. El precio suele ser más bajo que en Amazon o El Corte Inglés, y en categorías como los smartwatches la diferencia puede ser sustancial.

Ojo, eso sí: hay que fijarse en si el envío viene desde España (algunos vendedores lo gestionan desde almacenes locales, lo que reduce el plazo a dos o tres días) o desde China, que puede alargarse.

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OnePlus Watch 4: Wear OS 6 y Gemini por menos que el Watch 3

El argumento del OnePlus Watch 4 es uno que no suele darse en tecnología: la generación más nueva, con plataforma mejor, cuesta menos que la anterior. El Watch 4 monta doble chipset (Snapdragon W5 para Wear OS y BES 2800 para el modo de ahorro), LTPO OLED de 466x466 píxeles y Wear OS 6 con Google Gemini integrado de fábrica. El Watch 3 no tiene nada de eso.

Para quien viene de un smartwatch de hace dos o tres años o busca estrenar Wear OS con lo más actual en esta franja de precio, el Watch 4 es la respuesta más honesta. La pantalla LTPO gestiona bien el refresco y la combinación de dos chipsets alarga la autonomía hasta los 16 días en modo de bajo consumo, que para un reloj con Wear OS es bastante serio. La resistencia 5 ATM/IP68/IP69 cubre desde la piscina hasta la lluvia intensa sin mayor problema.

Con el cupón que aparece junto al precio en la página, el Watch 4 se sitúa por debajo de los 185 euros. Bluetooth 5.2 y solo disponible para Android, que conviene tener presente antes de comprarlo.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025: LTE y titanio sin precio de Apple

El Samsung Galaxy Watch Ultra es el reloj de esta lista que más claramente va a otro perfil. Pantalla de 480x480 en un cuerpo de titanio, 10 ATM de resistencia al agua, botón de acción personalizable y, sobre todo, conectividad LTE. Eso último es lo que separa esta compra de todos los demás modelos del lote.

Tener LTE en el reloj significa que puedes salir a correr, nadar o hacer recados sin el móvil encima y seguir recibiendo llamadas o mensajes directamente en la muñeca. Hasta que no lo pruebas en el día a día cuesta entender por qué cambia tanto la experiencia, pero cambia. La autonomía en modo ahorro llega a las 100 horas según Samsung, aunque en uso LTE activo bajará bastante de esa cifra.

Por debajo de los 300 euros para un Galaxy Watch Ultra con LTE y titanio es un precio que no aparece a menudo en canales de distribución oficial. Para quien no necesita LTE, este reloj es demasiado para lo que pide; para quien sí lo usa, pocas opciones lo igualan en esta franja.

OnePlus Watch 3: GPS dual L1+L5 y zafiro por menos de lo que cuesta un Forerunner 165

El OnePlus Watch 3 tiene una propuesta bastante definida: llevar el hardware de un reloj deportivo serio al precio de la gama media. Cristal de zafiro (que resiste rayaduras mucho mejor que el mineral estándar), GPS dual L1+L5, 32 GB de almacenamiento interno y AMOLED LTPO de 2200 nits. Todo con Wear OS de Google.

El Garmin Forerunner 165, que sería la referencia natural en deportes de fondo, cuesta bastante más. El OnePlus Watch 3 no tiene las métricas de recuperación de Garmin ni su ecosistema de entrenamiento, pero para quien quiere Wear OS con GPS serio y no necesita planes de entrenamiento avanzados, la diferencia de precio es difícil de ignorar.

Por debajo de los 200 euros con ese descuento, es uno de los mejores argumentos del lote si lo que buscas es un reloj para entrenar con Wear OS.

HONOR CHOICE Watch 2i: llamadas Bluetooth a menos de 25 euros

Hay un momento en el que comparar el HONOR CHOICE Watch 2i con los otros relojes de esta lista deja de tener sentido. No compite con ellos porque no intenta serlo. Es un smartwatch con pantalla AMOLED de 1,85 pulgadas, altavoz integrado, micrófono y llamadas Bluetooth que puedes hacer directamente desde el reloj sin sacar el móvil del bolsillo. A menos de 25 euros con el cupón que se activa en la página.

No tiene GPS independiente. No tiene NFC. No tiene Wear OS. Pero si buscas un primer smartwatch, un regalo con presupuesto ajustado o simplemente algo para recibir notificaciones y hacer llamadas sin pensar demasiado, este modelo de HONOR hace exactamente lo que promete. La app Honor Salud cubre monitoreo de salud 24 horas, notificaciones y control básico de actividad.

A este precio, la pregunta no es si tiene pegas. La pregunta es si lo que ofrece cubre lo que necesitas. Y para muchos perfiles, la respuesta es sí.

Redmi Watch 5: pantalla grande y 24 días sin cargador

El Redmi Watch 5 tiene dos argumentos principales y los dos se entienden en diez segundos: pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas con bisel ultrafino (la más grande de este lote) y hasta 24 días de autonomía declarada. Si lo que buscas es un reloj que no te pida cargador constantemente y que se vea bien en la muñeca, este es el modelo.

Xiaomi ha ido afinando el diseño de la serie Redmi Watch y en la versión 5 el bisel fino da una sensación de pantalla mucho más generosa que en generaciones anteriores. Los 250 píxeles por pulgada no son los más altos del lote, pero en uso cotidiano la pantalla se ve nítida. Hay control de música, notificaciones, alarmas y seguimiento básico de salud y deporte.

Lo que no tiene: GPS independiente. Para quien necesita salir a correr sin el móvil y que el reloj trace la ruta, este no es el modelo. Para el resto, por debajo de los 65 euros con el cupón que aplica en la página, es una compra bastante fácil de justificar.

realme Watch 5: GPS independiente, NFC y 108 modos por menos de 35 euros

El realme Watch 5 es probablemente la sorpresa del lote. GPS independiente con cinco sistemas de navegación (GNSS), NFC para pagos contactless, brújula, IP68, 108 modos deportivos y pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas. Por menos de 35 euros con el cupón de la página.

Eso en 2026 sigue siendo difícil de procesar. Hace cuatro años, GPS independiente y NFC en un smartwatch pedían al menos el doble. La versión global de fábrica cubre tanto Android como iOS, los datos de salud incluyen frecuencia cardiaca y SpO2 en continuo, y el envío desde España llega en dos días.

realme lleva tiempo funcionando bien en la gama baja de wearables y este Watch 5 tiene un historial de valoraciones sólido entre quienes lo han comprado. Las autonomía declarada llega a los 16 días. Para quien quiere GPS en el reloj y no quiere gastar más de 35 euros, no hay nada en este lote que lo bata.

El veredicto: seis relojes, seis respuestas a la misma pregunta

Si tuviera que recomendar uno dependiendo de lo que me preguntas, lo haría así. Para GPS serio con Wear OS y sin gastarte lo que cuesta un Garmin: el OnePlus Watch 3. Para Wear OS con la plataforma más actual y Google Gemini integrado por menos de 185 euros: el OnePlus Watch 4, que en esta rebaja sale más asequible que el Watch 3 si eres comprador nuevo. Para GPS y NFC por menos de 35 euros y te da igual la marca: el realme Watch 5, y con más margen del que esperas.

Para pantalla grande y semanas sin cargador: el Redmi Watch 5. Para llamadas Bluetooth y notificaciones con el presupuesto más ajustado: el HONOR CHOICE Watch 2i, sin vueltas. Y para LTE con titanio, conectividad independiente y el ecosistema Samsung: el Galaxy Watch Ultra, que a menos de 300 euros con envío desde España está en un precio que no dura.

Ninguno de los seis es para todos. Pero cada uno tiene un perfil concreto donde es la mejor respuesta al dinero que tienes encima de la mesa, y eso ya es bastante difícil de conseguir en cualquier categoría.

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