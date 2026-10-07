¿Por qué comprar los Samsung Galaxy Buds4 y 4 Pro? Descubre estos auriculares inalámbricos con sonido Hi-Fi y un diseño inédito

Alejandra Santisteban Guiu 12/04/2026 Actualizado 07/10/2026 - 16:27h.

A principios de 2026 llegaron al mercado español los nuevos auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Buds4 y 4 Pro, modelos de gama alta pensados para quienes buscan una experiencia de audio de calidad y unos auriculares con un diseño compacto y moderno. Si te tienta comprarlos, antes de hacerlo, observa y analiza los dispositivos en sus versiones disponibles para entender sus pros y contras. Solo así podrás darle la importancia adecuada a determinadas características y decidir finalmente si comprar o no este modelo.

Toma la mejor decisión en 2 minutos

Para quién sí: son los auriculares perfectos para quienes usan un smartphone Samsung Galaxy compatible y quieren aprovechar tecnologías exclusivas; para quienes hacen muchas llamadas; para quienes buscan un mayor control del ruido y para quienes prefieren un ajuste in-ear estable.

Para quién no: los Samsung Galaxy Buds4 y 4 Pro no están pensados para quienes no necesitan audio Hi-Fi; para quienes no toleran el diseño in-ear ni para quienes prefieren auriculares con algo más de autonomía. Además, Samsung indica que estos auriculares no son compatibles con accesorios de versiones anteriores.

Comprobaciones realizadas

Este análisis de los Samsung Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro se ha realizado a partir de los datos compartidos en la web oficial de Samsung, incluyendo especificaciones técnicas, indicaciones sobre la cancelación activa de ruido (ANC) y la aplicación, así como las preguntas frecuentes (FAQ) sobre el contenido de la caja, la carga y la compatibilidad de los estuches, además de las condiciones promocionales disponibles actualmente. El precio exacto y las ofertas del momento pueden variar, por lo que recomendamos revisar la web y hacer todas las comprobaciones necesarias.

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Aquí, la calidad «Hi-Fi» es, sobre todo, una cuestión de compatibilidad

Samsung vincula el UHQ a dispositivos Galaxy compatibles y menciona series recientes (desde los Galaxy S26 hasta los S23, los Z Fold/Flip del 7 al 5 y las Tab S11/S10/S9) con One UI 6.1.1 o superior. Fuera de ese ecosistema, dado que no se soporta la máxima calidad, la elección se reduce a cuestiones prácticas: qué tal te encajan y cuánto te aíslan.

En cuanto a la ANC, Samsung señala que en los dispositivos Galaxy con One UI 8.0 o versiones posteriores se gestiona desde los ajustes del sistema, mientras que en otros smartphones Android se hace a través de la app Galaxy Wearable. Un apunte práctico: el control adaptativo del ruido viene desactivado por defecto, por lo que hay que activarlo para valorar la experiencia teniendo en cuenta todos los elementos.

Ten en cuenta también otras diferencias importantes entre el modelo base y el Pro, ya que este último integra tecnologías exclusivas como un altavoz bidireccional mejorado, un transductor dinámico (altavoz para los graves) y tweeters optimizados. Además, tiene una autonomía ligeramente superior.

Compromisos reales, sin sorpresas a los dos días

Los Samsung Galaxy Buds4 Pro pueden ofrecer un mayor nivel de detalle y separación, pero tienen un ajuste in-ear: para algunos oídos es garantía de sujeción, mientras que para otros es sinónimo de molestia y fatiga. El modelo Galaxy Buds4 tiende a resultar más «ligero» al tacto, pero comparte el mismo diseño y puede aislar menos.

La tecnología UHQ es un plus, pero también una limitación: sin un smartphone Galaxy compatible, esa ventaja se diluye. Y en el terreno práctico, Samsung confirma dos detalles que pesan: el estuche admite carga inalámbrica, pero la base no viene incluida, y los estuches de ambos modelos no son intercambiables.

Precio y cómo evitar falsas promociones: compruébalo en 60 segundos

La regla de oro es comprobar el precio en la cesta de la compra, ya que los descuentos pueden estar vinculados al método de pago (Bizum o Samsung Pay), a la compra en un pack junto con un smartphone de la última serie Galaxy, o pueden variar según el modelo deseado, las condiciones y las combinaciones.

Luego, compara en varias tiendas y asegúrate de que el modelo seleccionado es exactamente el que quieres, y no «solo el color adecuado». Último paso: fíjate en el vendedor y el envío, y lee las condiciones de devolución y garantía. Cuando veas «precio anterior», el indicador más fiable es el precio más bajo de los últimos 30 días, aunque la mejor defensa sigue siendo comparar entre tiendas y probarlos dentro del plazo de devolución.

Antes de que se acabe el plazo de devolución: tres pruebas definitivas

Conéctalos a tu móvil y comprueba que las opciones prometidas aparecen de verdad (UHQ donde corresponda, ANC, controles). Haz una llamada al aire libre y otra en interiores, moviéndote para comprobar cómo se capta tu voz incluso con ruidos de distinta intensidad.

Después, toca una prueba de comodidad: una hora de escucha a un volumen normal, con pausas, para evaluar el agarre y la presión. Si contabas con la carga inalámbrica, busca una base de carga y pruébala con el estuche.

FAQ: dudas típicas antes de elegir

1 ¿EL UHQ de 24 bits/96 kHz funciona en cualquier teléfono?

No: Samsung lo restringe a smartphones Galaxy compatibles y a requisitos como tener One UI 6.1.1 o superior.

2 ¿Los Buds4 y Buds4 Pro usan el mismo estuche?

No: Samsung indica que los estuches son diferentes y no compatibles entre sí.

3 ¿El estuche tiene carga inalámbrica?

Sí, pero la base no viene incluida y hay que comprarla aparte.