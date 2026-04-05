Los auriculares que recomiendan muchos runners: no se caen, no molestan y solo valen 100 euros

Alejandra Santisteban Guiu 05/04/2026 Actualizado a las 06:45h.

No todos los auriculares sirven para hacer deporte, y menos aún para correr. Entre el sudor, el movimiento y la necesidad de estar atento al entorno, cada vez más usuarios buscan alternativas más cómodas y seguras.

Aquí es donde entran en juego los SHOKZ OpenRun Pro 2, unos auriculares de conducción ósea que no se introducen en el oído y que ahora se pueden conseguir por 108,88€ en AliExpress. Una opción diferente que cada vez recomiendan más runners.

SHOKZ OpenRun Pro 2: escuchar música sin aislarte del entorno

La principal diferencia de estos auriculares es su tecnología de conducción ósea. En lugar de ir dentro del oído, transmiten el sonido a través del hueso, dejando el canal auditivo libre.

Esto permite escuchar música o podcasts mientras sigues atento a coches, bicicletas o personas a tu alrededor. Una ventaja clave para quienes entrenan en exteriores.

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Comodidad real para entrenar sin distracciones

Uno de los grandes problemas de muchos auriculares es que se caen o resultan incómodos tras un rato. Aquí eso cambia por completo.

El diseño abierto y ligero hace que apenas notes que los llevas puestos. No presionan, no se mueven y se adaptan perfectamente a entrenamientos largos.

Pensados para deporte: resistentes y con buena batería

Estos SHOKZ están diseñados para aguantar el ritmo. Cuentan con resistencia al agua IP55, por lo que el sudor o la lluvia no serán un problema.

Además, ofrecen hasta 12 horas de batería, más que suficiente para varias sesiones de entrenamiento sin preocuparte por cargarlos constantemente.

El veredicto: diferentes, pero con mucho sentido

Puede que no sean los auriculares típicos, pero precisamente ahí está su valor. Ofrecen una experiencia distinta, más cómoda y segura para hacer deporte.

Por 108,88€, son una alternativa muy interesante si corres, montas en bici o entrenas al aire libre. Una compra que cada vez más gente recomienda por una razón clara: funcionan.

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