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El portátil que vale como un móvil barato: 16 GB de RAM, 2 TB de disco y Windows 11 Pro por 150 euros

Un portátil completo para estudiar, trabajar y el día a día que cuesta menos que muchos smartphones de gama básica

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El portátil que vale como un móvil barato: 16 GB de RAM, 2 TB de disco y Windows 11 Pro por 150 euros
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

Si estabas buscando un ordenador sencillo pero solvente sin dejarte medio sueldo, este portátil ultradelgado de 14,1 pulgadas con 16 GB de RAM, hasta 2 TB SSD y Windows 11 Pro, disponible ahora en AliExpress por solo 148,39€ al añadirlo al carrito, es de esos chollos que cuesta creer. Por ese precio, lo normal sería encontrar equipos muy limitados, pero aquí hablamos de un portátil pensado para estudio, teletrabajo y uso doméstico, con un tamaño cómodo y un rendimiento más que suficiente para el día a día.

Un portátil práctico para estudiar, trabajar y no depender del móvil

Lo primero que llama la atención es su formato ligero y compacto, ideal para llevarlo en la mochila o moverlo por casa sin complicaciones. La pantalla Full HD de 14,1 pulgadas (1920x1080) ofrece un tamaño equilibrado para trabajar con documentos, navegar o ver contenido sin forzar la vista. No es un portátil para gaming exigente, pero sí cumple con solvencia para tareas habituales como clases online, ofimática, correo, navegación, plataformas de streaming y gestión de archivos.

El combo de 16 GB de RAM y almacenamiento SSD de gran capacidad marca la diferencia frente a otros portátiles baratos. Permite abrir varias aplicaciones a la vez sin ralentizaciones y olvidarte de estar borrando archivos cada dos por tres. Además, al venir con Windows 11 Pro, es especialmente interesante para quien necesita funciones más avanzadas de gestión, algo poco habitual en este rango de precio.

Una compra inteligente por su calidad - precio

Por lo que cuesta un móvil básico, aquí tienes un equipo completo que te permite trabajar con teclado físico, pantalla grande y sistema operativo completo, algo que muchos acaban echando de menos cuando intentan hacerlo todo desde el smartphone. El procesador Intel cumple para un uso cotidiano sin sobresaltos, y el conjunto está pensado para quien quiere funcionalidad real sin pagar de más.

Es una opción especialmente interesante para estudiantes, personas que teletrabajan ocasionalmente, segundos equipos en casa o usuarios que solo necesitan un portátil fiable para lo esencial. No pretende competir con modelos premium, pero sí ofrece justo lo que promete: rendimiento correcto, buena capacidad y un precio que ahora mismo es difícil de igualar.

Como suele ocurrir con este tipo de ofertas en AliExpress, el stock y el precio pueden variar, así que es uno de esos productos que conviene tener en el radar si llevas tiempo buscando un portátil barato pero completo.

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En la sección Favorito de ABC seguimos buscando chollos y productos prácticos que marquen la diferencia en tu rutina diaria, tanto en tecnología como en moda, hogar y mucho más.

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