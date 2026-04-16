¿Por qué comprar el Samsung Galaxy Book6 y Book6 Pro? Descubre los nuevos portátiles con IA lanzados en 2026, también con pantalla táctil

Alejandra Santisteban Guiu 16/04/2026 Actualizado a las 08:45h.

A principios de 2026 llegó a España el nuevo dúo de portátiles Samsung Galaxy Book6 y Book6 Pro con IA Copilot+. Disponible en tres versiones (incluyendo pantalla táctil), puede interesar a mucha gente, incluido tú. Sin embargo, para hacer una compra inteligente es necesario conocer las diferencias que de verdad importan: si vale la pena o no depende del código del modelo, la pantalla, los puertos y el precio del momento, más que de la etiqueta «IA». Veamos, pues, las limitaciones que pueden afectar al uso diario típico y que debes conocer antes de comprar este ordenador portátil.

Tu decisión en 30 segundos

Para quién sí: para quienes buscan un portátil de 16« para usarlo de verdad en cualquier parte y quieren notar una gran diferencia en la pantalla y el peso. Hay tres versiones disponibles con características muy interesantes, como pantalla táctil OLED, compatibilidad con microSD y componentes de gama alta para ofrecer un rendimiento notable incluso al usar aplicaciones de IA.

Para quién no: para quienes ya saben que necesitarán más RAM en el futuro, ya que la memoria interna no se puede ampliar. Además, la versión Book6 Touch puede resultar aparatosa por su peso, mientras que el Pro puede requerir un adaptador (hub) si necesitas puertos adicionales para la conectividad.

Lo primero es comprobar el codigo: misma familia, experiencias diferentes

No te lances a comprar el portátil sin conocer las siglas. El nombre «Galaxy Book6» no basta para saber cómo es el dispositivo: puede ser táctil o no, y las prestaciones cambian. Hay tres modelos: el Galaxy Book6 base tiene los códigos NP760VJG-KG4ES y NP760XJG-KG1ES, mientras que el Book6 Pro tiene el código NP960XJG-KG1ES. Las dos primeras comparten la configuración con pantalla IPS, multitud de puertos y alcanzan una configuración máxima de 32 GB/1 TB de RAM y almacenamiento. El segundo se presenta en una única versión de 16/512 GB y pantalla táctil OLED.

Por tanto, códigos distintos equivalen a experiencias de uso diferentes. Leer las especificaciones técnicas es fundamental para conocer el dispositivo y elegir la versión adecuada.

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Pantalla: IPS WUXGA para un buen equilibrio, OLED táctil para quienes viven pegados a la pantalla

El Samsung Galaxy Book6 de 16« apuesta por un panel IPS de 1920 x 1200 (WUXGA) en formato 16:10, con un brillo de 350 nits: es una opción pragmática para trabajar, estudiar y para el uso diario. El Galaxy Book6 Touch mantiene el panel IPS WUXGA, pero le añade la función táctil: muy útil si haces revisiones, tomas notas en la pantalla y haces selecciones rápidas; no tanto si prefieres usar el teclado y el ratón.

En cambio, el Samsung Galaxy Book6 Pro sube de nivel con una pantalla táctil Dynamic AMOLED 2X de 2880 x 1800 píxeles de resolución (WQXGA+): si te pasas las horas frente a documentos de texto, fotos o vídeos, aquí sí que se nota el salto de calidad, más allá de la etiqueta «IA».

Puertos y carga: «todo integrado» frente a «modernidad con hub»

El Galaxy Book6 y el Book6 Touch son muy prácticos si no quieres complicarte la vida: ya vienen con HDMI, 2 USB-C, 2 USB-A (USB 3.2), ranura para MicroSD y puerto RJ45 (LAN). Tienes todos los puertos que necesitas para cualquier uso. El caso del Galaxy Book6 Pro es distinto, ya que simplifica la experiencia pero elimina algunos puertos: 2 Thunderbolt 4, un USB-A (USB 3.2), HDMI 2.1 y un conector de audio (jack) son las opciones disponibles. Si en tu trabajo usas cable Ethernet o tarjetas microSD, aquí no te vas a librar de los adaptadores.

En cuanto a la carga, la clave no es solo la velocidad, sino la compatibilidad: para el Galaxy Book6, Samsung indica 40 | 45 W, mientras que la versión Pro admite 60 | 65 W. Si usas un cargador USB-C PD de menor potencia o un cable inadecuado, es posible que la batería no se cargue al mismo ritmo que la consumes mientras trabajas.

Aciertos y concesiones: las limitaciones reales que hay que poner sobre la mesa

El principal compromiso es la memoria: que la RAM sea LPDDR5X (soldada en placa) significa que no podrás ampliarla después de comprarlo, por lo que la capacidad inicial que elijas es más importante que nunca. El segundo es el equilibrio entre portabilidad y prestaciones: el modelo Pro es fino (11,9 mm) y ligero (1,59 kg), pero sacrifica la filosofía de incluir «todos los puertos» y puede hacerte depender de un hub. El tercero es el peso del modelo táctil «no Pro»: alcanza los 1,84 kg y los 16,8 mm de grosor, por lo que las ventajas de la pantalla táctil tienen que compensarte en el día a día; de lo contrario, se queda en un extra que te penaliza a la hora de transportarlo.

Precio y ofertas trampa: cómo evitar comparar productos distintos

Antes de fijarte en el precio del escaparate, comprueba que el código sea el mismo: los modelos NP760VJG-KG4ES, NP760XJG-KG1ES y NP960XJG-KG1ES no son intercambiables, aunque sus nombres se parezcan. Elige la versión correcta, revisa el precio en la cesta de la compra y la combinación de vendedor y envío; así entenderás la diferencia entre la tienda oficial y otros marketplaces en lo que respecta a la atención al cliente y la gestión de devoluciones.

Por último, cuando veas «precio anterior» o descuentos muy llamativos, usa el sentido común: busca el mismo modelo en varias tiendas y valora si el precio «de referencia» es creíble. Sin un historial que se pueda comprobar, la única defensa que tienes es comparar precios en distintos sitios.

Antes de que acabe el plazo de devolución: pruebas prácticas para saber si has acertado

Durante las primeras horas, haz una prueba de «uso real»: conéctalo a tu cargador USB-C PD y comprueba que, mientras trabajas y navegas, el porcentaje de batería sube y no baja. Si con el Book6 Pro no aguanta, muchas veces el cuello de botella está en el cargador o el cable, que no alcanzan los 60 | 65 W que necesita.

Luego, pon a prueba los puertos que vayas a usar de verdad: en el Book6, prueba el RJ45 y la MicroSD con transferencias largas, y en el Pro, prueba el puerto Thunderbolt con un monitor o dock, además del HDMI 2.1 si tu tele o pantalla son compatibles. Termina valorando la comodidad y el ruido: el brillo, la calidad del panel y el ruido de los ventiladores con poca carga de trabajo te dirán mucho más que cualquier ficha técnica.

Breve FAQ para resolver las dudas más típicas

¿«Touch» y «Pro» son lo mismo?

No. La pantalla táctil también está disponible en el Galaxy Book6 (NP760XJG-KG1ES) con panel IPS; el Pro (NP960XJG-KG1ES) combina la pantalla táctil con la tecnología OLED y un diseño más ligero.

¿La diferencia en la carga está solo en el cargador que viene en la caja?

Lo importante es la potencia que requiere: el Book6 indica 40 | 45 W, y el Pro 60 | 65 W. Si reutilizas un cargador viejo o un cable barato, puede que no consigas el mismo resultado.

Si me compro hoy el modelo de 16 GB de RAM, ¿podré ampliarla más adelante?

No, porque la RAM es LPDDR5X (soldada en placa): te conviene decidirte en función de las aplicaciones que uses de verdad y de cuántas tengas abiertas a la vez.

Conclusión: cuándo merece la pena y cuándo no

El Samsung Galaxy Book6 Pro tiene sentido si en tu día a día le sacas partido a la pantalla táctil OLED y a la portabilidad, y no te importa hacer concesiones con los puertos. El Galaxy Book6 y el Book6 Touch merecen la pena cuando quieres «todo integrado» y una configuración base más cómoda, siempre y cuando estés dispuesto a cargar con un poco más de peso.