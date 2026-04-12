Con las ofertas PcComponentes, este televisor LG QNED MiniLED 4K puede ser tuyo con el 58% de descuento

Teresa Rodríguez García 12/04/2026 Actualizado a las 08:14h.

Las ofertas de esta semana en PcComponentes están a punto de terminar, así que es momento de destacar una de las mejores ofertas en Smart TV que aún puedes encontrar. La compañía española ofrece un televisor LG QNED MiniLED de 55 pulgadas con un 58% de descuento en su tienda online. No es el precio más bajo de la historia, pero sigue siendo una gran oferta para un televisor 4K ideal tanto para películas como para videojuegos.

Descubre el televisor LG y la promoción PcComponentes

El televisor LG QNED MiniLED 55QNED87A6B, lanzado en 2025, es un modelo completo y versátil con un panel de 55 pulgadas y resolución 4K Ultra HD que utiliza MiniLED para mejorar el brillo, el contraste y la profundidad de color. Esta combinación garantiza colores más vivos y negros más profundos, aunque sin alcanzar el rendimiento de un panel OLED.

El resultado es una experiencia visual de alta calidad para películas, series, vídeos y juegos, gracias también a la compatibilidad con tecnologías como Dolby Vision, HDR10 y HLG para contenido multimedia compatible. Además, el procesador de inteligencia artificial analiza y optimiza las imágenes y el sonido en tiempo real para mejorar la calidad incluso cuando el vídeo original no alcanza la resolución 4K.

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En lo que respecta a los videojuegos, la compatibilidad del televisor con ciertas tecnologías es fundamental. Este Smart TV de LG cuenta con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y tecnología Motion Pro para una mayor fluidez. Además, es compatible con funciones como VRR, ALLM y AMD FreeSync, así como con contenido 4K a 120 fps a través de HDMI 2.1. Por último, el Optimizador de Juegos permite ajustar rápidamente la configuración para un rendimiento óptimo.

El sistema operativo es la plataforma propietaria webOS 25, diseñada para garantizar una experiencia fluida e intuitiva con acceso instantáneo a las principales aplicaciones de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube. Otras funciones inteligentes incluyen compatibilidad con asistentes de voz, Apple AirPlay e integración con sistemas de domótica.

Detalles del precio final

Aprovechando la oferta actual de PcComponentes, pagarás 579 € en lugar de los 1399 € originales. Si deseas aumentar el tamaño de la pantalla, simplemente elige uno de los dos modelos alternativos con pantallas de 65 y 75 pulgadas. Ambos tienen una oferta activa, siempre superior al 50 %. El envío a domicilio es gratuito y está programado para el lunes 13 de abril o, para compras posteriores a esa fecha, al día siguiente de realizar tu pedido.