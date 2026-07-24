Samsung lanza el Watch Ultra 2 y el modelo original cae de precio: LTE, 64 GB y asistente de voz

Alejandra Santisteban Guiu 23/07/2026 Actualizado 24/07/2026 - 06:32h.

En Android, dar con un reloj que aguante más de un día y que te deje salir a correr sin el móvil en el bolsillo ha sido durante años pedir demasiado. O lo cargas cada noche, o cargas con el teléfono a todas partes.

El Samsung Galaxy Watch Ultra nace justo para tapar ese hueco: cuerpo de titanio, una batería de las que duran de verdad y LTE para dejar el teléfono en casa. Es el reloj más ambicioso que la marca tiene ahora mismo para muñecas de Android.

Y justo esta semana Samsung ha enseñado a su sucesor, el Galaxy Watch Ultra2, en el Unpacked de Londres. Que aparezca la nueva generación es, para quien ya conoce el patrón, la mejor noticia posible sobre la anterior.

Titanio, 64 GB y dos días lejos del cargador

El Galaxy Watch Ultra va en una caja de titanio de 47 mm, el mismo material con el que se hacen los relojes de montaña. Donde un Galaxy Watch normal tira de aluminio, aquí puedes darle caña en un entrenamiento sin ir con miedo al primer arañazo.

Dentro lleva una batería de 590 mAh, que para un reloj es bastante. En uso normal aguanta un par de días, así que el cargador deja de ser una cita de cada noche.

El motor es el Exynos W1000, fabricado a 3 nanómetros, el que Samsung montó en esta generación Ultra. Se nota en que las apps abren sin ese medio segundo de espera que delata a los relojes lentos.

Los 64 GB de almacenamiento dan para cargar la biblioteca de música entera y salir a la calle solo con el reloj. Y como trae LTE, recibes llamadas, mensajes y datos sin el móvil encima: lo dejas en casa y sigues localizable.

La pantalla es una Super AMOLED de 1,5 pulgadas que se lee al sol sin tener que hacer sombra con la mano, y el asistente de voz responde desde la muñeca cuando no te apetece sacar el teléfono.

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Un tope de gama que conviene comprar con la calculadora delante

Relojes de titanio con LTE de verdad para Android hay pocos, y este es el que juega en la liga de arriba. Es, en el fondo, lo que el Apple Watch Ultra representa para el iPhone, pero del lado de Android.

Si vienes de un Galaxy Watch normal o de un reloj que se quedaba corto de batería, el salto se nota desde el primer día.

Ojo con un par de cosas. Es un reloj grande, de 47 mm: en muñecas pequeñas canta, y para eso Samsung tiene modelos más discretos. Y funciona con Android, no con iPhone.

¿Y el Ultra2 recién presentado? Sube a un chip Snapdragon Wear Elite y a una batería de 800 mAh, y llega a las tiendas en agosto. Por lo nuevo se paga, y para la mayoría ese salto no cambia el día a día: el de 2025 hace casi todo lo mismo.

Y hay una ventaja de fondo en que exista un sucesor: su llegada es justo lo que ha empujado al modelo de 2025 a su precio más bajo desde que salió, y en las tiendas de aquí se nota.

Es un reloj para tenerlo años en la muñeca. Solo asegúrate de pagarlo a lo que vale, no a lo que un escaparate diga que vale.

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