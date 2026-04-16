Si quieres sacar el cargador de tu bolsillo, estos son los móviles de Xiaomi que yo compraría

Alejandra Santisteban Guiu 16/04/2026 Actualizado a las 09:15h.

Hay algo que todos hacemos casi sin pensar: salir de casa con el cargador por si acaso. Porque la batería ya no es solo un detalle, es lo que condiciona cómo usas el móvil durante el día. Y cuando no llega, todo se complica.

Por eso cada vez tiene más sentido fijarse en modelos que priorizan la autonomía. Móviles que aguantan tu ritmo sin pedir carga constante. Y ahí es donde POCO está jugando muy bien sus cartas.

POCO C85: el básico que sorprende por lo que dura

POCO plantea aquí un móvil sencillo, pero con una batería muy por encima de lo habitual en este rango. Es un modelo pensado para usar sin preocuparte.

En el día a día, eso significa llamadas, redes y contenido sin estar mirando el porcentaje. Cumple justo donde más importa.

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POCO M7: el que directamente se olvida del cargador

POCO sube el nivel con una batería aún mayor. Aquí la autonomía deja de ser un punto fuerte para convertirse en el protagonista.

Puedes usarlo intensamente durante horas y seguir teniendo margen. Es de esos móviles que cambian tu rutina.

POCO X8 Pro: equilibrio entre potencia y duración

POCO combina aquí rendimiento y batería de forma muy acertada. No tienes que elegir entre potencia o autonomía.

Eso se traduce en un móvil completo que aguanta bien el uso exigente. Ideal si buscas algo más versátil.

POCO X7 Pro: rendimiento sólido con batería que acompaña

POCO mantiene una línea equilibrada en este modelo. Buen rendimiento y una batería que responde en el día a día.

Es un móvil pensado para quien usa mucho el dispositivo. No se queda corto cuando más lo necesitas.

POCO F7: potencia top con autonomía real

POCO da el salto a la gama alta con este modelo. Potencia, rendimiento y una batería que acompaña ese nivel.

Aquí puedes exigirle al móvil sin preocuparte demasiado por cargarlo. Es donde se nota el equilibrio bien hecho.

POCO F7 Pro: más de todo, también en batería

POCO repite fórmula pero subiendo el nivel en configuración. Más almacenamiento, más margen y misma filosofía de autonomía.

Es una opción pensada para quien quiere olvidarse de límites. Tanto en rendimiento como en uso diario.

POCO X8 Pro Max: pantalla grande y batería que aguanta el ritmo

POCO cierra con un modelo más ambicioso en tamaño y experiencia. Pantalla grande y batería preparada para acompañarla.

Perfecto si consumes mucho contenido. Aguanta bien sesiones largas sin necesidad de recargar constantemente.

Por qué POCO se ha convertido en referencia en batería

POCO ha entendido algo clave: no todo el mundo quiere el móvil más potente, pero sí uno que aguante.

Por eso apuesta por baterías grandes y bien optimizadas. El resultado es claro: menos enchufes, más uso real.

Y cuando encuentras eso, el cargador deja de ser imprescindible en tu día a día.

En la sección Favorito de ABC seguimos seleccionando ofertas reales en tecnología, hogar y motor para ayudarte a encontrar dispositivos que suman sin complicarte la vida.