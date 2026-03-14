No te pierdas el Xiaomi Redmi Note 15 por menos de 160€ con las SuperOfertas de AliExpress

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Xiaomi Redmi Note 15
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

A la hora de cambiar de teléfono móvil nos surgen ciertas dudas que tenemos que resolver antes de proceder con ello. ¿La batería que tiene es suficiente para el uso que le voy a dar? ¿Tiene buena cámara? ¿Podré llevarlo cómodamente o su tamaño y peso lo harán más una carga? Por ello, te presentamos el Xiaomi Redmi Note 15, un modelo increíble que ahora podrás comprar rebajado en la plataforma de AliExpress. ¡No pierdas esta oportunidad y sigue leyendo!

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Descubre las especificaciones del smartphone

Uno de los puntos fuertes de este teléfono de Xiaomi está en su cámara trasera. Con 108MP podrás hacer fotos increíbles con una nitidez extraordinaria. Por otro lado, su cámara frontal, de 20 MP, tampoco se queda atrás para que puedas sacarte los mejores selfies para capturar los mejores momentos.

En cuanto a la batería, de 6000mAh, te garantiza un uso de todo el día sin preocupaciones por tener que enchufarlo. De todas formas, si necesitas de un extra de batería y tienes poco tiempo para cargarlo, la carga hiperrápida de Xiaomi te permitirá tenerlo a punto en apenas un instante. Esto puede ser muy útil para momentos en los que tienes que salir de casa y, a última hora, te das cuenta de que no has cargado el teléfono.

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Su pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas te garantiza una visualización de imágenes nítidas y vídeos fluidos con una frecuencia de actualización de 120Hz. Es perfecta para las actividades diarias, así como para ver vídeos y jugar con el smartphone a tus juegos favoritos.

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